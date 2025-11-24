Agadir: les travaux d’aménagement du boulevard Mohammed Cheikh Saadi s’accélèrent

Les travaux d’aménagement du boulevard Mohammed Cheikh Saadi à Agadir vont bon train. Les entreprises en charge des travaux redoublent d’efforts pour respecter les délais fixés. L’opération concerne plusieurs quartiers centraux d’Agadir, notamment Talborjt, Charaf et le quartier Suisse, et vise à offrir aux habitants comme aux visiteurs des espaces modernes, verdoyants et mieux adaptés au dynamisme quotidien de la ville.

Le projet s’inscrit dans le cadre du Programme de développement urbain d’Agadir 2020-2024, signé devant le roi Mohammed VI. «Le chantier porte sur près de 8 hectares, dont 4 hectares entièrement dédiés à des jardins où seront plantés plus de 1000 arbres et près de 60.000 arbustes», déclare Abdelghani Bouaichi, vice-président du conseil communal. «Le programme prévoit aussi la construction d’un terrain de basket-ball et d’un terrain de football», ajoute-t-il.

Outre ces installations sportives, le projet comprend plusieurs aires de repos, des espaces de jeux et divers équipements destinés à améliorer le confort du public. «Nous avons adopté une approche participative avec les associations locales afin de recenser les besoins des habitants et de les intégrer au projet», précise Bouaichi. Selon lui, ces aménagements contribueront à renforcer les infrastructures de base et à accroître l’attractivité touristique de la zone.

Lire aussi : Agadir: les travaux d’aménagement de l’entrée Est touchent à leur fin

Pour les résidents, le changement est déjà visible. «Nous manquions d’infrastructures et d’espaces de détente dignes de ce nom, mais aujourd’hui, le quartier se transforme réellement», confirme un habitant du quartier Charaf. «Ces nouveaux aménagements vont améliorer la qualité de vie et offrir plus de possibilités de loisirs aux habitants des environs», conclut-il.