Fin des travaux de restauration du site archéologique de Ksar Sghir

Selon des informations obtenues auprès de sources internes, les travaux réalisés par une entreprise spécialisée ont porté sur la restauration des vestiges de plusieurs habitations remontant aux périodes almohade, mérinide et portugaise. Les équipes ont également procédé à des interventions de maintenance au niveau du hammam mérinide, incluant la remise en état de son système de chauffage.

D’après les mêmes sources, cette opération d’envergure permet de revaloriser le site archéologique de Ksar Sghir, après que la Direction du patrimoine culturel a entrepris, en 2024 et 2025, un vaste programme de restauration de plusieurs édifices historiques de la région.

Contacté par Le360, Abdelatif Boudjai, conservateur du site, précise que l’objectif premier de cette restauration était de sauver ces structures patrimoniales de la dégradation. Il ajoute qu’un second objectif tout aussi essentiel consistait à enrichir le contenu du parcours de visite afin d’offrir aux touristes et visiteurs une meilleure découverte des richesses archéologiques du site, témoignant du mode d’urbanisation de la cité médiévale de Ksar Sghir.

Situé dans la commune de Ksar El Majaz (province de Fahs–Anjra), le site de Ksar Sghir figure parmi les grands ensembles archéologiques du Maroc datant du Moyen Âge, aux côtés de Chellah, Sijilmassa, Aghmat, Nekor et Al Mazamma, Fazaz, Tamdoulte ou encore Targa.