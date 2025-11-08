Archéologie. Un tumulus datant de plusieurs siècles exhumé près de Volubilis

Lors de la mission archéologique maroco-polonaise dans les environs du site antique de Volubilis.

C’est une découverte majeure pour l’archéologie marocaine et pour la connaissance du passé ancien de la Maurétanie Tingitane. Les chercheurs ont récemment mis au jour un monument funéraire de type tumulus.

«Ce monument se présente sous la forme d’un tertre de terre recouvert d’une couche de petites pierres, entouré d’un fossé circulaire d’environ quarante mètres de diamètre», nous explique Fadwa Benjaafar, professeure d’archéologie préislamique et chercheuse qui dirige cette mission archéologique.

Ce type de structure, appelé tumulus, servait dans l’Antiquité à abriter des sépultures et à honorer la mémoire des défunts. Souvent réservé à des personnages de rang élevé, il constituait aussi un repère symbolique dans le paysage.

Fadwa Benjaafar confie qu’«au cours de la campagne actuelle, dirigée également par le professeur Radosław Karasiewicz-Szczypiorski pour la partie polonaise, les chercheurs, alors à la recherche d’une nouvelle tour de guet, ont mis au jour les vestiges d’un monument funéraire de type tumulus».

Des sites similaires sont connus dans plusieurs régions au Maroc, témoignant de pratiques funéraires anciennes et de la diversité des traditions culturelles ayant marqué la région au cours de l’Antiquité, fait-elle savoir.

«Toutefois, il n’est pas encore possible de se prononcer sur la chronologie exacte du site, avant la réalisation d’études approfondies qui permettront d’en préciser la datation et le contexte historique», poursuit-elle.

Cette découverte a été réalisée par la mission archéologique maroco-polonaise qui mène depuis plusieurs années des recherches dans la région de Volubilis. Ce projet réunit l’Institut national des sciences de l’archéologie et du patrimoine et le Centre polonais d’archéologie méditerranéenne de l’Université de Varsovie.

Ce que la mission maroco-polonaise apporte à la connaissance de Volubilis

L’objectif principal de cette mission est de mieux comprendre l’organisation du territoire à l’époque romaine et les structures défensives qui protégeaient la province de Maurétanie Tingitane.

Les travaux de l’équipe ont déjà permis la mise au jour de deux tours de guet, éléments appartenant au système de surveillance et de défense établi le long de la frontière de la province de Maurétanie Tingitane entre le Ier et le IIIème siècle de notre ère, conclut la chercheuse.