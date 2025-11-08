Culture

Archéologie. Un tumulus datant de plusieurs siècles exhumé près de Volubilis

Lors de la mission archéologique maroco-polonaise dans les environs du site antique de Volubilis.

Une équipe maroco-polonaise a récemment mis au jour, dans les environs du site antique de Volubilis, les vestiges d’un monument funéraire de type tumulus. Les détails.

Par Hajar Kharroubi
Le 08/11/2025 à 13h30

C’est une découverte majeure pour l’archéologie marocaine et pour la connaissance du passé ancien de la Maurétanie Tingitane. Les chercheurs ont récemment mis au jour un monument funéraire de type tumulus.

«Ce monument se présente sous la forme d’un tertre de terre recouvert d’une couche de petites pierres, entouré d’un fossé circulaire d’environ quarante mètres de diamètre», nous explique Fadwa Benjaafar, professeure d’archéologie préislamique et chercheuse qui dirige cette mission archéologique.

Lors de la mission archéologique maroco-polonaise dans les environs du site antique de Volubilis.

Ce type de structure, appelé tumulus, servait dans l’Antiquité à abriter des sépultures et à honorer la mémoire des défunts. Souvent réservé à des personnages de rang élevé, il constituait aussi un repère symbolique dans le paysage.

Fadwa Benjaafar confie qu’«au cours de la campagne actuelle, dirigée également par le professeur Radosław Karasiewicz-Szczypiorski pour la partie polonaise, les chercheurs, alors à la recherche d’une nouvelle tour de guet, ont mis au jour les vestiges d’un monument funéraire de type tumulus».

Des sites similaires sont connus dans plusieurs régions au Maroc, témoignant de pratiques funéraires anciennes et de la diversité des traditions culturelles ayant marqué la région au cours de l’Antiquité, fait-elle savoir.

Lire aussi : Volubilis: quand les vestiges du passé nous racontent la riche histoire du Maroc

«Toutefois, il n’est pas encore possible de se prononcer sur la chronologie exacte du site, avant la réalisation d’études approfondies qui permettront d’en préciser la datation et le contexte historique», poursuit-elle.

Cette découverte a été réalisée par la mission archéologique maroco-polonaise qui mène depuis plusieurs années des recherches dans la région de Volubilis. Ce projet réunit l’Institut national des sciences de l’archéologie et du patrimoine et le Centre polonais d’archéologie méditerranéenne de l’Université de Varsovie.

Ce que la mission maroco-polonaise apporte à la connaissance de Volubilis

L’objectif principal de cette mission est de mieux comprendre l’organisation du territoire à l’époque romaine et les structures défensives qui protégeaient la province de Maurétanie Tingitane.

Les travaux de l’équipe ont déjà permis la mise au jour de deux tours de guet, éléments appartenant au système de surveillance et de défense établi le long de la frontière de la province de Maurétanie Tingitane entre le Ier et le IIIème siècle de notre ère, conclut la chercheuse.

Par Hajar Kharroubi
Le 08/11/2025 à 13h30
#Volubilis#recherches archéologiques#Maroc-Pologne#Mission scientifique

LEs contenus liés

Tourisme | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Tourisme

Volubilis: quand les vestiges du passé nous racontent la riche histoire du Maroc

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Archéologie. Ce qu’il faut savoir sur la deuxième tour de guet romaine découverte à Volubilis

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Une initiative américaine: les mosaïques de la cité romaine Volubilis au Maroc retrouvent leur lustre d’antan

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Archéologie: à la cité antique de Volubilis, une équipe maroco-polonaise explore le système de défense romain

Articles les plus lus

1
Lancement officiel de la 5G au Maroc: ce qui va changer
2
Sabrina Sebaihi, la députée française pro-Polisario qui fait passer l’Algérie avant la France
3
Résolution 2797 vue par Alger: anatomie d’un déni politique
4
Pour ne pas oublier
5
Résolution 2797 sur le Sahara: isolement ou capitulation, le dilemme du régime d’Alger
6
Luxury All-Inclusive: le Maroc entre dans le cercle fermé du luxe immersif grâce à une collaboration stratégique entre le Groupe Alliances et Rixos Hotels
7
Maroc Telecom active la 5G et inaugure une nouvelle ère du numérique
8
Santé: visite guidée au CHU international Mohammed VI de Rabat, emblème d’une nouvelle ère d’infrastructures modernes et intelligentes
Revues de presse

Voir plus