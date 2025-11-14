Tan-tan: fin des travaux d’extension de la station de déminéralisation

Vue du premier étage de l’extension de la station de déminéralisation de Tan-Tan. (Le360)

Inaugurée le 4 novembre 2025, à l’occasion du 50ème anniversaire de la Marche verte et en présence du gouverneur de la province de Tan-Tan, Abdallah Chater, l’extension de la station de déminéralisation est désormais achevée et permettra ainsi de renforcer l’alimentation en eau potable pour les habitants de la ville et des localités avoisinantes, indique l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) dans un communiqué.

Cette extension permet d’ajouter plus de 4.300 m³ d’eau potable par jour, ce qui porte la production totale de la station à près de 13.000 m³ par jour. Cette augmentation significative répond directement aux besoins croissants de Tan-Tan et des localités avoisinantes, en particulier durant les périodes de forte demande.

La station modernisée utilise la technologie de l’osmose inverse, une technologie avancée de filtration par membrane physique qui vise à éliminer les impuretés de l’eau pour obtenir de l’eau pure. C’est donc une méthode efficace pour transformer l’eau de mer ou saumâtre en eau potable de haute qualité.

Le train d’osmose inverse de l’extension de la station de déminéralisation de Tan-Tan.

De plus, des systèmes de récupération d’énergie ont été intégrés, permettant de réduire la consommation énergétique et l’empreinte carbone de la production, tout en optimisant le coût de l’eau pour les habitants.

Le projet a été réalisé pour un investissement de 80 millions de dirhams, financé par l’ONEE à travers un prêt du Fonds saoudien de développement. Il s’inscrit dans le cadre du Programme national pour l’approvisionnement en eau potable et l’irrigation 2020-2027 (PNAEPI), qui vise à moderniser les infrastructures hydriques du Royaume et à garantir un accès sécurisé à l’eau potable pour toutes les populations.

Grâce à cette extension, près de 92.000 habitants bénéficient désormais d’un approvisionnement en eau plus fiable, régulier et de meilleure qualité, ce qui contribue à améliorer leur qualité de vie et à soutenir le développement socio-économique local.

Au-delà des chiffres et des techniques, cette extension renforce la résilience de Tan-Tan face aux défis liés à l’eau, tout en assurant une continuité de son approvisionnement même en période de forte consommation ou de stress hydrique.