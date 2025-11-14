ADM annonce la mise en service de la branche principale du nœud autoroutier de Sidi Maarouf

Dans le cadre du projet de transformation du nœud de Sidi Maarouf, la Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM) annonce la mise en service de la nouvelle branche principale du nœud de Sidi Maarouf, marquant une étape clé dans la transformation de ce point stratégique.

Conçue pour les usagers en provenance de Rabat et Mohammedia via l’autoroute de contournement de Casablanca et à destination de l’aéroport Mohammed V et de Marrakech, cette infrastructure se distingue par sa conception alliant esthétique et solutions techniques de pointe, avec notamment un ouvrage d’art emblématique et des équipements de sécurité de dernière génération.

Une infrastructure innovante au service d’une meilleure mobilité nationale

D’une longueur totale de 1,2 km, cette branche a été conçue selon des normes géométriques et techniques rigoureuses, assurant à la fois sécurité, fluidité et confort, en parfaite adéquation avec les meilleurs standards internationaux.

La nouvelle branche a pour mission principale de canaliser et de fluidifier le trafic en provenance du Nord, notamment de Mohammedia et de Rabat via l’autoroute de contournement de Casablanca, à destination de l’Aéroport Mohammed V et de Marrakech. Elle contribuera à désengorger les voies existantes, à améliorer la sécurité et la fluidité du trafic et à réduire les temps de parcours.

Un ouvrage d’art emblématique

L’ouvrage d’art principal, objet de la mise en service comprend un pont courbe de 300 mètres de longueur, alliant performance technique et esthétique.

Avec une architecture soignée, dalle nervurée et piles en forme de champignon, cet ouvrage est mis en valeur par un éclairage rasant innovant, une première sur le réseau autoroutier marocain. Ce dispositif lumineux moderne renforce à la fois la sécurité nocturne et embellit l’infrastructure.

Sécurité renforcée grâce à un nouveau standard de dispositif de retenue

Dans une démarche d’amélioration continue de la sécurité autoroutière, un nouveau standard de dispositif de retenue a été mis en place sur l’ensemble de la branche, et ce conformément aux normes les plus récentes en matière de résistance, de performance et d’entretien. Ces équipements de dernière génération visent à mieux protéger les usagers en cas de sortie de voie.

Une autre étape franchie vers la transformation du nœud autoroutier de Sidi Maarouf

Le projet de transformation du nœud autoroutier de Sidi Maarouf représente une innovation majeure dans le paysage autoroutier marocain. Étant un point d’échange phare de la capitale économique au niveau de sa sortie Sud, et de connexion entre l’autoroute de contournement de Casablanca et l’autoroute Casablanca–Berrechid, le nœud de Sidi Maarouf est en cours de réaménagement en 3 étages, avec la construction de 8 ouvrages d’art, de nouvelles branches et l’élargissement jusqu’à 5 voies de part et d’autre du nœud.

Les travaux de réaménagement du nœud autoroutier de Sidi Maârouf. Khalil Essalak.