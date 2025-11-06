Réseau autoroutier: livraison anticipée de l’axe Tit Mellil–Berrechid et des nœuds de Aïn Harrouda et Sidi Maârouf, annonce ADM

Le Maroc va réaliser 1.200 km d'ici la Coupe du monde 2030 qu'elle co-organise avec l'Espagne et le Portugal, portant son réseau autoroutier à 3.000 km. Parmi les projets phares: la continentale Rabat-Casablanca (60 km), Guercif-Nador (105 km), Tiznit-Guelmim (114 km)...

Les chantiers de l’autoroute Tit Mellil–Berrechid et des nœuds autoroutiers de Aïn Harrouda et de Sidi Maârouf avancent à un rythme soutenu. Alors que les délais contractuels tablaient sur une finalisation en 2026, Autoroutes du Maroc (ADM) annonce une ouverture à la circulation imminente, avec plusieurs mois d’avance sur le calendrier initial. Une performance qui intervient en pleine célébration du cinquantenaire de la Glorieuse Marche verte.

Une nouvelle génération d’infrastructures

Longue de 30 km, la nouvelle autoroute Tit Mellil–Berrechid est la première du genre à être conçue dès l’origine en 2x3 voies. Elle reliera Tit Mellil à Berrechid et permettra de désengorger le trafic du Grand Casablanca, tout en réduisant la durée et la distance des trajets des usagers venant du Nord et de l’Est à destination du Sud et du Centre du Royaume.

Un nouveau souffle pour le nœud de Aïn Harrouda

Le réaménagement du nœud autoroutier de Aïn Harrouda vise à fluidifier et sécuriser la circulation sur l’un des axes les plus fréquentés du pays, reliant l’échangeur de Mohammedia Ouest à la bifurcation de Aïn Harrouda.

Lire aussi : Autoroutes du Maroc: 1,1 milliard de dirhams pour transformer les noeuds de Sidi Maarouf et Aïn Harrouda

Ce projet stratégique intègre la construction de 10 ouvrages d’art, la création de nouvelles voies pouvant aller jusqu’à 8 par sens, ainsi que la réalisation d’un carrefour surélevé au niveau du giratoire actuel de la zone industrielle de Mohammedia.

Sidi Maârouf: un nœud autoroutier à trois niveaux

Projet d’envergure inédite au Maroc, la transformation du nœud autoroutier de Sidi Maârouf répond à la forte densité de trafic au sud de Casablanca, à la jonction entre l’autoroute de contournement et celle reliant Casablanca à Berrechid.

Le site est en cours de réaménagement sur trois niveaux, avec la construction de huit ouvrages d’art, de nouvelles bretelles de connexion et l’élargissement à cinq voies de part et d’autre du nœud.

Une infrastructure qui promet de révolutionner la mobilité dans la capitale économique.