Béni Mellal-Khénifra: cap sur l’authenticité pour s’imposer comme destination phare d’ici 2030

Longtemps cantonnée à l’image des seules cascades d’Ouzoud, la région de Béni Mellal-Khénifra entend désormais valoriser l’ensemble de son potentiel pour se positionner comme une destination incontournable au Maroc. Entre paysages montagneux, lacs, patrimoine amazigh et géoparc classé à l’Unesco, le territoire mise sur l’authenticité et les activités en pleine nature pour séduire les voyageurs en quête d’expériences singulières, indique le magazine Finances News Hebdo.

Cette ambition s’inscrit dans une dynamique nationale particulièrement favorable, marquée par l’arrivée de 7,7 millions de touristes à fin mai 2026. L’échelle régionale suit cette progression. En 2025, le territoire a enregistré près de 150.000 nuitées dans les établissements classés, soit une hausse de 6% par rapport à l’année précédente, pour près de 100.000 arrivées. La croissance bénéficie à l’ensemble des provinces, de Béni Mellal à Khénifra, en passant par Azilal, Khouribga et Fkih Ben Salah. Azilal demeure toutefois le cœur de l’hébergement régional avec 132 établissements et plus de 1.300 chambres, allant de l’hôtel classé à la maison d’hôtes.

Afin d’accompagner l’objectif national de 26 millions de visiteurs d’ici 2030, la région consolide sa stratégie. Dans un entretien accordé à Finances News Hebdo, Younes Laraqui, président du Conseil régional du tourisme (CRT), souligne la forte cohésion locale : «Aujourd’hui, et plus que jamais, tous les acteurs de la région sont conscients de l’importance du secteur. Les autorités locales, les partenaires institutionnels, les opérateurs privés, tous les intervenants de la chaîne de valeur touristique régionale, sont alignés».

Pour diversifier son offre, la région promeut des produits de niche à forte valeur ajoutée tels que le parachutisme, le rafting, la pêche durable, le tourisme d’affaires ou les retraites de bien-être. L’organisation de la première édition du Khénifra Outdoor Experience illustre cette volonté d’allier sport et culture en mettant en avant les forêts d’Ajdir, les sources de l’Oum Er-Rbia et le Géoparc du M’Goun. Younes Laraqui rappelle à ce titre que «dans un monde où le touriste cherche de plus en plus l’authenticité, la vraie évasion, loin du tourisme de masse, la région de Béni Mellal-Khénifra est un trésor».

La valorisation du patrimoine amazigh constitue un autre pilier majeur de ce positionnement. Il s’agit d’intégrer cette richesse culturelle dans des circuits complets sans la dénaturer. «Cette richesse mérite d’être valorisée intelligemment, pas ‘folklorisée’, pas mise en scène de façon artificielle, mais présentée dans toute son authenticité», précise le président du CRT.

Malgré ces atouts, lit-on dans Finances News Hebdo, plusieurs défis subsistent pour transformer ce potentiel en véritable levier économique. L’offre hôtelière classée reste modeste et nécessite un renforcement des investissements privés, notamment dans le secteur de l’animation, en collaboration avec le Centre régional d’investissement. L’enjeu est de prolonger la durée du séjour des visiteurs. De plus, bien que la connectivité aérienne se développe via des liaisons depuis Béni Mellal vers Gérone, Bergame et Tanger, le renforcement de la desserte aérienne, la formation des acteurs locaux et le développement des infrastructures d’accueil demeurent des chantiers prioritaires pour accompagner la montée en gamme de la destination.