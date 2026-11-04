Marrakech: 23,5 millions de DH pour le dédoublement de la route reliant Mhamid 9 à Oued El Bahja

Lancement des travaux de dédoublement et d’élargissement de la route régionale 212, sur le tronçon reliant Mhamid 9 à Oued Bahja, à Marrakech. (M.Lemrihi/Le360)

Les travaux de dédoublement et d’élargissement de la route régionale 212 ont officiellement démarré à Marrakech, sur le tronçon reliant Mhamid 9 à Oued El Bahja. Le projet vise à améliorer l’infrastructure routière, à réduire les embouteillages et à renforcer la sécurité des usagers.

Il s’inscrit dans la dynamique de développement et les projets structurants de la région Marrakech-Safi. Il répond à l’expansion urbaine ainsi qu’à la croissance démographique et économique de la zone, qui s’accompagnent d’une hausse du trafic. Cette évolution impose de moderniser les axes routiers pour faciliter les déplacements des citoyens et des usagers de la route.

Dans une déclaration pour Le360, Rachid Noam, directeur de l’Agence régionale d’exécution des projets de Marrakech-Safi, a précisé que le projet s’étend sur 2,3 kilomètres. Son coût global avoisine 23,5 millions de dirhams, financés intégralement par le conseil de la région Marrakech-Safi.

La fiche technique du projet prévoit un élargissement de la chaussée, qui passera de 9 mètres sur certains tronçons actuels à 14 mètres. Les travaux comprennent aussi l’aménagement de voies latérales réservées aux vélos et aux deux-roues motorisés, d’une largeur de 1,5 mètre dans chaque sens.

De même, des trottoirs de 2 mètres de large seront réalisés de part et d’autre de la route, et le réseau d’éclairage public sera renouvelé. La chaussée sera par ailleurs remise à neuf en enrobé, ce qui doit, selon les porteurs du projet, améliorer la qualité de la circulation et offrir des conditions de déplacement plus sûres et plus confortables.

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Le délai d’exécution est fixé à 12 mois par le cahier des charges. Rachid Noam estime, toutefois, que cette durée pourrait être ramenée à une période de 7 à 8 mois. Cette réduction reste conditionnée à la levée de certaines contraintes techniques, liées au déplacement et au transfert des réseaux d’eau, d’électricité et de télécommunications.

Des habitants et des usagers de la route, dont des chauffeurs professionnels, ont exprimé leur soulagement face au lancement du chantier. Ils y voient la réponse à une revendication de longue date, compte tenu des embouteillages récurrents sur ce tronçon, en particulier aux heures de pointe. Ces ralentissements allongent les trajets de et vers la zone touristique d’Agafay.

Un apport qualitatif au réseau routier

Cette situation est due, expliquent-ils, à l’étroitesse de la route, à l’absence de voies dédiées aux différentes catégories d’usagers et à la densité du trafic, ce qui accroit le risque d’accidents. Selon eux, le dédoublement et l’élargissement de la route, associés à l’éclairage public, aux trottoirs et aux pistes pour deux-roues, amélioreront la fluidité de la circulation et réduiront les risques d’accidents. Ils permettront aussi de protéger la vie des usagers, de raccourcir les temps de trajet et de faciliter l’accès à la zone.

Le projet est ainsi attendu comme un apport qualitatif au réseau routier de la zone. Il doit accompagner son expansion urbaine et touristique en offrant un axe capable d’absorber davantage de trafic. Il devrait également répondre plus efficacement aux exigences de mobilité et de sécurité routière.