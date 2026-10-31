Ivanka Trump attire les regards dans les ruelles de la Médina de Marrakech

Ivanka Trump, fille du président américain Donald Trump, est arrivée jeudi 29 octobre à Marrakech, dans le cadre d’une visite privée qui a suscité un vif intérêt. Dès son arrivée, la fille du président américain s’est lancée à la découverte du charme historique de la cité ocre. Elle a notamment été aperçue déambulant, décontractée, dans les ruelles de l’ancienne médina.

Ivanka Trump a choisi de commencer sa visite par la vieille ville, dont le célèbre quartier des Ksour, réputé pour son architecture traditionnelle authentique. Elle a attiré les regards en se promenant à pied au cœur de la place Jemaa El-Fna et dans les souks environnants, manifestant son admiration pour l’artisanat et les richesses patrimoniales dont regorge Marrakech.

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Selon des sources locales, elle a clôturé sa promenade matinale par un déjeuner marocain traditionnel dans l’un des restaurants réputés de la médina, où elle a bénéficié d’un accueil chaleureux et suscité de nombreuses réactions parmi les personnes présentes.

Il s’agit du troisième déplacement d’Ivanka Trump au Maroc. Elle avait auparavant effectué une visite officielle dans le pays en novembre 2019, dans le cadre du soutien à l’autonomisation économique des femmes, avant de revenir pour des vacances privées à l’été 2022, accompagnée de son époux Jared Kushner. Ce séjour l’avait emmenée dans plusieurs villes du Royaume.

Alors que cette promenade s’inscrit, dans sa première phase, dans le cadre d’un séjour privé et touristique, plusieurs informations concordantes relayées par les médias indiquent que la semaine prochaine pourrait voir l’ajout de certaines activités officielles au programme de sa visite dans la ville ocre. Cette nouvelle visite vient conforter le statut de Marrakech comme destination internationale privilégiée des célébrités et des personnalités étrangères.