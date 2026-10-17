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Yannick Noah à Marrakech: une escapade en famille au cœur de la ville ocre

L'ancien champion de tennis Yannick Noah.

L'ancien champion de tennis Yannick Noah.

Après l’inauguration d’un équipement sportif à son nom dans les Yvelines, l’ancien tennisman et chanteur a rejoint la cité impériale marocaine, où son fils Joalukas et sa benjamine Keelaani l’attendaient.

Par La Rédaction
Le 17/10/2026 à 16h15

Quelques jours après avoir été fêté à Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines, où a été inauguré un complexe sportif portant son nom, Yannick Noah a mis le cap sur le Maroc. Destination Marrakech, en compagnie d’une partie de sa famille.

Arrivé au Maroc le 11 octobre, son fils, Joalukas Noah, 22 ans, a d’abord partagé des images de la demeure où la famille a posé ses valises. Puis, le 14 octobre, le jeune homme a publié une seconde série de photos: balade nocturne dans la médina, emplettes dans les souks, farniente au bord de la piscine et repas en famille.

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Sur plusieurs clichés, on voit le chanteur de 66 ans avec sa fille, la petite Keelaani, tout juste âgée de deux ans, tous deux visiblement ravis de cette parenthèse.

Pour Yannick Noah, ces retrouvailles marocaines prolongent un été passé à Hawaï avec une partie de sa tribu: son fils Joakim, son épouse Lais Ribeiro et leurs enfants, ainsi que Jenaye, Eleejah et son compagnon Naïm Belhaloumi, en compagnie de sa compagne Malika et de Keelaani. Entre le Cameroun, la France, Hawaï et désormais le Maroc, le vainqueur de Roland-Garros 1983 semble avoir fait de la famille le fil rouge de ses déplacements.

Par La Rédaction
Le 17/10/2026 à 16h15
#People#Marrakech

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