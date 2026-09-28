Fanny Ardant dans «Les Roses de Marrakech», un film tourné dans la demeure des Agnelli

Marrakech s’apprête à faire l’objet d’un nouveau film. La société romaine True Colours a rejoint le projet Le Rose di Marrakech, troisième long métrage de la réalisatrice italienne Ginevra Elkann, petite-fille de Gianni Agnelli, ancien PDG de Fiat.

L’action se déroule à Aïn Kassimou, la célèbre demeure de la famille Agnelli. Fanny Ardant y incarne Madame Isabelle, une dame âgée qui vit dans une somptueuse propriété de la Palmeraie. D’après Variety, Le récit suit Leila, gouvernante dévouée du domaine, qui veille à l’ordre parfait d’une bulle hors du temps, où chacun tient son rôle à la perfection, selon le synopsis.

Lire aussi : «Grenade… les derniers jours»: la superproduction saoudienne bientôt en tournage au Maroc

Une amitié tacite et réservée la lie à Yusef, le jardinier en chef. L’arrivée inopinée de la sœur de Leila, qui fait ressurgir un lourd secret du passé, vient fissurer la quiétude de ce microcosme.

Nisrin Erradi, Ahmed Hammoud, Jalila Talemsi et Boubker Fahmi complètent la distribution aux côtés de Fanny Ardant. Le scénario est coécrit par Ginevra Elkann, Babak Jalali et Chiara Barzini.

Dans un communiqué, Ginevra Elkann décrit Les Roses de Marrakech comme un film qui parle d’amour, de la difficulté du quotidien face à nos propres souffrances et de la tendresse découverte en chemin. Elle dit l’avoir abordé de façon très personnelle, car c’est là qu’elle trouve «quelque chose de vrai, et donc d’universel».