People

Fanny Ardant dans «Les Roses de Marrakech», un film tourné dans la demeure des Agnelli

Fanny Ardant dans Les Roses de Marrakech.

La célèbre demeure marrakchi des Agnelli, la famille italienne à la tête de Fiat, tient la vedette d’un nouveau film italien dont le rôle principal est confié à l’actrice française Fanny Ardant.

Par La Rédaction
Le 28/09/2026 à 18h10

Marrakech s’apprête à faire l’objet d’un nouveau film. La société romaine True Colours a rejoint le projet Le Rose di Marrakech, troisième long métrage de la réalisatrice italienne Ginevra Elkann, petite-fille de Gianni Agnelli, ancien PDG de Fiat.

L’action se déroule à Aïn Kassimou, la célèbre demeure de la famille Agnelli. Fanny Ardant y incarne Madame Isabelle, une dame âgée qui vit dans une somptueuse propriété de la Palmeraie. D’après Variety, Le récit suit Leila, gouvernante dévouée du domaine, qui veille à l’ordre parfait d’une bulle hors du temps, où chacun tient son rôle à la perfection, selon le synopsis.

Lire aussi : «Grenade… les derniers jours»: la superproduction saoudienne bientôt en tournage au Maroc

Une amitié tacite et réservée la lie à Yusef, le jardinier en chef. L’arrivée inopinée de la sœur de Leila, qui fait ressurgir un lourd secret du passé, vient fissurer la quiétude de ce microcosme.

Nisrin Erradi, Ahmed Hammoud, Jalila Talemsi et Boubker Fahmi complètent la distribution aux côtés de Fanny Ardant. Le scénario est coécrit par Ginevra Elkann, Babak Jalali et Chiara Barzini.

Dans un communiqué, Ginevra Elkann décrit Les Roses de Marrakech comme un film qui parle d’amour, de la difficulté du quotidien face à nos propres souffrances et de la tendresse découverte en chemin. Elle dit l’avoir abordé de façon très personnelle, car c’est là qu’elle trouve «quelque chose de vrai, et donc d’universel».

Par La Rédaction
Le 28/09/2026 à 18h10
#tournage de films étrangers au Maroc#Marrakech

LEs contenus liés

People

L’acteur Theo James, star de la série «The Gentlemen» aperçu sur les hauteurs du Bouregreg

Culture

Le tournage de la troisième saison de «The Gentlemen» démarre au Maroc

Culture

«Grenade… les derniers jours»: la superproduction saoudienne bientôt en tournage au Maroc

Culture

«Les Baronnes» au cinéma: rires, pleurs et théâtre, Nabil Ben Yadir et sa mère Mokhtaria libèrent les femmes de Molenbeek

Articles les plus lus

1
Mise au point: face aux rumeurs, clarification sur le processus de désignation du chef du gouvernement
2
EN DIRECT. Législatives 2026: les dernières informations
3
Le vrai et le faux
4
Soupçons d’irrégularités électorales à Tanger: Mounir Laymouri, maire de la ville, interpellé à l’aéroport Ibn Battouta
5
Agroalimentaire: voici, en chiffres, l’évolution des exportations et importations entre le Maroc et l’UE
6
Sardines en conserve: pourquoi les usines manquent de poisson malgré des filets pleins
7
Archives militaires de Vincennes. Ep. 12. Ifni: quand Franco proposait à la France de s’entendre sur le Maroc
8
Vu du ciel: la ville marocaine qui a oublié l’art de bâtir
Revues de presse

Voir plus