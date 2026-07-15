Conan O’Brien immortalisé par l’objectif de Hassan Hajjaj à Jajjah Tea

Après avoir bouclé le tournage de la troisième saison de sa série de voyage «Conan O’Brien Must Go», diffusée sur HBO Max, l’humoriste s’est également prêté au jeu du portrait devant l’objectif du photographe marocain Hassan Hajjaj, au sein de son concept-store Jajjah Tea, à Marrakech.

Ouvert en 2021 dans le quartier industriel et créatif de Sidi Ghanem, Jajjah est le second projet marrakchi de Hassan Hajjaj. Le lieu réunit un restaurant de street-food marocaine, un salon de thé proposant sa propre gamme signature, ainsi qu’une galerie qui met en lumière de jeunes photographes marocains.

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Désormais familière de nombreuses personnalités de passage à Marrakech, l’adresse n’a pas manqué de séduire l’animateur américain. Ainsi, il y a quelques jours, le compte Instagram de l’établissement a partagé un cliché de l’animateur, immortalisé par le célèbre photographe et posant fièrement sur le pas de la porte du Jajjah Tea, accompagné en commentaire d’un message de remerciement adressé à sa communauté: «Nous sommes reconnaissants envers chaque personne qui vient partager un thé, voir une exposition, savourer un repas ou simplement passer du temps dans notre espace. Que vous veniez une seule fois ou chaque semaine, merci pour votre soutien et votre amour. Nous sommes heureux d’être là pour notre communauté de locaux, de visiteurs du monde entier, d’amis, de collègues et même quelques célébrités occasionnelles. Certains d’entre vous sont peut-être plus connus, mais pour nous, vous êtes tous des rock stars.»

Une photo souvenir haute en couleur pour clore ce périple au Maroc, dernière étape du tournage de l’émission, qui avait débuté aux Philippines et aux Pays-Bas. Et en guise d’au revoir, l’animateur a, quant à lui, partagé sur ses réseaux un cliché de lui à dos de chameau aux côtés de son assistante de longue date, Sona Movsesian, avec qui il coanime le podcast «Conan O’Brien Needs a Friend», avec cette légende: «Sona et moi prenons des Uber pour retourner à l’aéroport. Adieu, le Maroc!».

D’après José Arroyo, scénariste de l’émission, le choix du Maroc a été fait comme lieu de tournage de l’émission après que plusieurs auditeurs marocains de son podcast «Conan O’Brien Needs a Fan» ne l’invitent à visiter le Maroc et à se rendre notamment sur la place Jemâa El Fna ou à vivre l’expérience d’un hammam.