L’animateur américain Conan O’Brien en voyage au Maroc

Ancien animateur du «Late Night with Conan O’Brien», puis de «The Tonight Show», Conan O’Brien évolue dans le paysage médiatique américain depuis plusieurs décennies.

Après avoir fait son grand retour au devant de la scène en animant la 98ème cérémonie des Oscars, le 15 mars dernier, c’est au Maroc qu’on le retrouve, dans un périple à travers le pays.

Sur son compte Instagram, Conan O’Brien a ainsi partagé un cliché de lui, posant devant la mosquée Hassan II à Casablanca, en compagnie de l’autrice américaine, Sona Movsesian, qui co-anime à ses côtés le podcast «Conan O’Brien Needs a Friend» depuis 2018.

Puis, c’est vers Merzouga que le duo a poursuivi son périple. Aux portes du désert du Sahara, dans les célèbres dunes de la région, Sona Movsesian a tenté l’expérience de la sablothérapie. Une pratique ancestrale réputée à Merzouga, qui consiste à s’immerger dans les dunes pendant les mois les plus chauds (de juin à septembre), pour soulager les rhumatismes et favoriser la sudation.

Un moment que Conan O’Brien n’a pas manqué de saisir pour placer un trait d’humour. «J’ai toujours rêvé d’enterrer Sona vivante dans le désert du Sahara», a-t-il ainsi ironisé en commentaire d’une photo immortalisant cet instant.