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Assaâd Bouab bientôt à l’affiche de «Maternité», une nouvelle série Netflix

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Assaâd Bouab, acteur marocain. (S.Belghiti/Le360)

L’acteur marocain sera bientôt de retour sur les écrans dans une nouvelle série médicale française pour Netflix.

Par La Rédaction
Le 01/06/2026 à 11h50

Actuellement en cours de préparation, la série Maternité réunira à l’écran Assaâd Bouab, bien connu du public français pour son rôle de Hicham Janowsky, l’actionnaire majoritaire de l’agence ASK dans la série dix pour cent et Izïa Higelin, fille du chanteur Jacques Higelin, qui campe le rôle de Maya, une «sage-femme dévouée qui passe ses journées à mettre au monde les bébés des autres». À l’affiche également, Pablo Pauly, Mouloud Ayad, Manon Kneusé, Louise Labèque, Gaspard Meier, Clémentine Justine, Florence Loiret Caille, Nicolas Briançon.

Lire aussi : Assaad Bouab dans une série sur Benjamin Franklin, aux côtés de Michael Douglas

La série, dont le tournage vient de débuter à Paris et en Île-de-France, entrainera le public au coeur du quotidien sous tension d’un hôpital public en crise. «Contrainte d’assurer des accouchements sous haute tension avec lui au sein d’un hôpital public en sous-effectif et au bord de la rupture, Maya doit faire face à un choix impossible: mener à bien sa FIV (fécondation in vitro) seule, ou renoncer à son rêve de devenir mère», écrit Netflix dans le communiqué qui présente ce projet.

La série est créée par Marjorie Bosch et Sarah Farkas, avec Slimane-Baptiste Berhoun comme showrunner et coréalisateur pour une partie de la saison aux côtés de Keren Ben Rafael.

Par La Rédaction
Le 01/06/2026 à 11h50
#Tournage#série#Netflix#Acteur

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