Quand Hakimi dédicace son maillot à Rihanna

Achraf Hakimi ne laisse décidément personne indifférent. Après Cardi B. qui arborait le maillot du latéral droit dans les coulisses d’un match du PSG, c’est au tour de la chanteuse et femme d’affaires barbadienne Rihanna de se voir offrir un maillot dédicacé par Achraf Hakimi.
Le 21 avril, la vidéo de leur rencontre au restaurant César Paris a en effet fait le tour de la Toile en quelques heures. Sur les images, on aperçoit le numéro 2 du PSG signer son maillot de couleur rouge et le remettre à Rihanna qui pose avec devant les objectifs des photographes.
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Une rencontre au sommet partagée par Hakimi dans une story sur Instagram et que les fans du footballeur et de l’interprète de Shine Bright Like a Diamond et fondatrice de la marque Fenty ne sont pas prêts d’oublier.