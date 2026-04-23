People

Quand Hakimi dédicace son maillot à Rihanna

Achraf Hakimi et Rihanna, le 21 avril au restaurant César Paris.

Achraf Hakimi et Rihanna, le 21 avril au restaurant César Paris.

Achraf Hakimi et Rihanna se sont retrouvés le 21 avril au restaurant César Paris, l’endroit de prédilection des personnalités de passage dans la capitale.

Par La Rédaction
Le 23/04/2026 à 08h49

Achraf Hakimi ne laisse décidément personne indifférent. Après Cardi B. qui arborait le maillot du latéral droit dans les coulisses d’un match du PSG, c’est au tour de la chanteuse et femme d’affaires barbadienne Rihanna de se voir offrir un maillot dédicacé par Achraf Hakimi.

@purepeople

Achraf Hakimi signe un maillot pour Rihanna chez César ✨⚽🌙 Achraf Hakimi a été aperçu hier soir en train de dédicacer un maillot pour Rihanna au restaurant César à Paris. Moment inattendu, sourire partagé et rencontre entre deux univers qui font toujours réagir 👀✨ Quand le foot croise la pop culture. Vous auriez demandé une dédicace vous aussi ? 💬👇 #Hakimi #Rihanna #ParisByNight #Purepeople #Bestimage

♬ son original - Purepeople

Le 21 avril, la vidéo de leur rencontre au restaurant César Paris a en effet fait le tour de la Toile en quelques heures. Sur les images, on aperçoit le numéro 2 du PSG signer son maillot de couleur rouge et le remettre à Rihanna qui pose avec devant les objectifs des photographes.

Lire aussi : Le beau cadeau d’Achraf Hakimi à la rappeuse américaine Cardi B

Une rencontre au sommet partagée par Hakimi dans une story sur Instagram et que les fans du footballeur et de l’interprète de Shine Bright Like a Diamond et fondatrice de la marque Fenty ne sont pas prêts d’oublier.

Par La Rédaction
Le 23/04/2026 à 08h49
#Achraf Hakimi#People

LEs contenus liés

Lifestyle

CAN 2025: signés Hassan Hajjaj, les crampons Under Armour d’Achraf Hakimi célèbrent l’artisanat marocain

Lifestyle

Achraf Hakimi et Hassan Hajjaj inaugurent un café pop-store à Casablanca

Lifestyle

Under Armour X Mansory: Achraf Hakimi, super star d’une incroyable publicité

Lifestyle

Achraf Hakimi et la créatrice Mimia LeBlanc signent un bijou en hommage au Maroc

Articles les plus lus

1
Les princesses Lalla Khadija, Lalla Meryem et Lalla Hasnaa, accompagnées de Brigitte Macron, assistent au spectacle d’ouverture du Théâtre royal de Rabat
2
Architecture, ingénierie acoustique, espaces... Tout savoir sur le Théâtre royal de Rabat
3
Un laboratoire à ciel ouvert: comment l’exercice African Lion combine innovation et terrain
4
Du méchoui à minuit
5
Le Polisario organisation terroriste: le sénateur Ted Cruz interpelle le département d’État… qui «enquête»
6
Ce que dit l’inauguration de l’usine de Pratt & Whitney à Nouaceur sur l’écosystème aéronautique national
7
Hammouchi en Suède: une visite à forte portée stratégique et une lettre d’intention qui structure l’avenir
8
Algérie: relire Daniel Lefeuvre
Revues de presse

Voir plus