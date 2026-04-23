Quand Hakimi dédicace son maillot à Rihanna

Achraf Hakimi ne laisse décidément personne indifférent. Après Cardi B. qui arborait le maillot du latéral droit dans les coulisses d’un match du PSG, c’est au tour de la chanteuse et femme d’affaires barbadienne Rihanna de se voir offrir un maillot dédicacé par Achraf Hakimi.

@purepeople Achraf Hakimi signe un maillot pour Rihanna chez César ✨⚽🌙 Achraf Hakimi a été aperçu hier soir en train de dédicacer un maillot pour Rihanna au restaurant César à Paris. Moment inattendu, sourire partagé et rencontre entre deux univers qui font toujours réagir 👀✨ Quand le foot croise la pop culture. Vous auriez demandé une dédicace vous aussi ? 💬👇 #Hakimi #Rihanna #ParisByNight #Purepeople #Bestimage ♬ son original - Purepeople

Le 21 avril, la vidéo de leur rencontre au restaurant César Paris a en effet fait le tour de la Toile en quelques heures. Sur les images, on aperçoit le numéro 2 du PSG signer son maillot de couleur rouge et le remettre à Rihanna qui pose avec devant les objectifs des photographes.

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Une rencontre au sommet partagée par Hakimi dans une story sur Instagram et que les fans du footballeur et de l’interprète de Shine Bright Like a Diamond et fondatrice de la marque Fenty ne sont pas prêts d’oublier.