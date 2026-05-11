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Nadia Farès, le dernier grand amour de Mel Gibson?

Nadia Fares et Mel Gibson assistent aux Internationaux de France 2021 à Roland Garros le 13 juin 2021 à Paris, France.

Nadia Fares et Mel Gibson assistent aux Internationaux de France 2021 à Roland Garros le 13 juin 2021 à Paris, France.. Zabulon Laurent/ABACA

Suite au décès de l’actrice franco-marocaine survenu le 17 avril dernier à Paris, des révélations ont été faites dans la presse française et outre-Atlantique sur l’identité gardée secrète de son dernier amour.

Par La Rédaction
Le 11/05/2026 à 12h19

Née à Marrakech, Nadia Farès s’est éteinte à Paris, à l’hôpital La Pitié-Salpêtrière, suite à un malaise cardiaque survenu alors qu’elle nageait dans un centre sportif du IXème arrondissement de la capitale. Plongée pendant plusieurs jours dans un coma artificiel dont elle ne s’est jamais réveillée, l’actrice était entourée de ses proches, notamment de ses deux filles Shana et Cylia, mais aussi, selon le magazine Closer, de l’acteur australien Mel Gibson.

D’après les révélations exclusives du magazine people, reprises par la presse internationale, les deux acteurs qui se sont rencontrés en 2021 sur le tournage du film On the Line de Romulad Boulanger, avaient noué une relation d’amitié qui se serait transformée au fil du temps en histoire d’amour.

Jusqu’à présent, Mel Gibson n’avait jamais caché l’admiration qu’il nourrissait à l’endroit de sa partenaire de jeu, déclarant à son sujet: «C’est une actrice douée d’une sensibilité rare et d’une élégance qui illumine chaque scène. Travailler avec elle sur le film ‘On the Line’ a été un privilège, elle était très professionnelle et d’une vraie gentillesse, même en dehors du plateau».

Lire aussi : L’actrice franco-marocaine Nadia Farès s’est éteinte à Paris

Simple relation d’amitié? Le journal britannique le DailyMail rejoint la thèse avancée par Closer en faisant valoir les déclarations d’un des proches de Mel Gibson, selon lesquelles l’acteur star de Mad Max serait dévasté par la mort de celle qu’il considérait comme son «amour secret». «Mel a été épris de nombreuses femmes au cours de sa vie, et il ne fait aucun doute que Nadia Farès est l’une de celles pour qui il éprouve le plus d’amour et de respect, tant pour leur travail commun que pour leur amitié indéfectible», énonce ainsi cette source restée anonyme.

«Il est possible qu’il ait tenu à elle plus qu’elle ne tenait à lui, mais ils partageaient un lien formidable qui fait de sa disparition une perte immense. Il est anéanti qu’elle soit partie si jeune», poursuit ce proche de l’acteur.

Absent des obsèques de Nadia Farès à l’église St-Jean-de-Montmartre, Mel Gibson était toutefois, selon Closer, à son chevet à l’hôpital jusqu’à son dernier souffle. Il aurait en effet quitté le tournage de son dernier film à Rome, La Résurrection du Christ, pour rejoindre Paris.

D’après le magazine, Nadia Farès et Mel Gibson entretenaient une relation amoureuse dans le plus grand secret depuis plusieurs mois. Une révélation qui fait sens puisqu’en janvier dernier, dans un entretien avec Gala, la comédienne avait révélé avoir retrouvé l’amour. «J’ai rencontré quelqu’un. Il n’est pas français. Mais pour le moment, on apprend à se découvrir. Je me suis assagie. Je ne regrette aucun de mes choix, ils m’ont forgée, poussée à des réflexions profondes, à me remettre en question. Ils ne m’ont pas été dictés par les ondes extérieures, mais désormais, avec l’âge, je suis plus pondérée. Je ne m’emballe plus, parce que je pense qu’il y a un âge pour chaque chose», confiait-elle alors.

Par La Rédaction
Le 11/05/2026 à 12h19
#People#Amour#décès

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