«C’est fou comme tu es si belle!»: Quand Jamel Debbouze déclare sa flamme à son épouse

Jamel Debbouze et Mélissa Theuriau se sont mariés en mai 2008.

Chez les Debbouze, toutes les occasions sont bonnes pour se déclarer sa flamme. Mariés depuis dix-sept ans, Mélissa Theuriau et Jamel Debbouze partagent régulièrement des mots d’amour sur leurs réseaux sociaux. Dernier exemple en date, vendredi dernier à l’occasion du 47ème anniversaire de la journaliste et maman de Léon et Lila, l’humoriste a adressé un tendre message à son épouse:

«Le temps passe et ne te calcule pas. C’est fou comme tu es si belle!», a-t-il écrit sur son compte Instagram, suivi par près de deux millions de personnes. «Joyeux anniversaire mon amour. Reste libre, désinvolte, curieuse et engagée. Je t’aime ma vie», a-t-il poursuivi en légende de sa publication.

Lire aussi : La belle déclaration d’amour de Mélissa Theuriau à Jamel Debbouze pour ses 50 ans

Pour illustrer ce post, Jamel Debbouze a choisi de publier deux photos, l’une de Mélissa Theuriau souriante à la plage et la seconde prise le jour de leur mariage, où le couple apparaît plus complice que jamais, tous deux vêtus de tenues traditionnelles marocaines, les mains de Mélissa Theuriau ornées de tatouages au henné.