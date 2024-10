À Paris, Gad Elmaleh achète le célèbre cabaret Chez Michou

Selon Le Parisien, la justice française a choisi l’acteur et humoriste marocain Gad Elmaleh pour racheter le fonds de commerce du cabaret chez Michou, mythique établissement de Montmartre à Paris, en liquidation financière.

Depuis la mort de Michou, son fondateur, en 2020, le cabaret transformiste connaissait d’importantes difficultés financières qui ont mené à sa fermeture en juin, et au licenciement de ses 23 salariés, à la veille du 68ème anniversaire de l’établissement.

Un lieu dédié à la comédie

Selon un communiqué publié mardi par le service de communication de Gad Elmaleh, celui-ci «en fera un lieu de comédie et d’humour, tout en gardant l’âme des lieux». Si le lieu ne s’appellera plus Chez Michou, comme le révèle Catherine Catty-Jacquart, la nièce de Michou, au Parisien, celle-ci se dit persuadée que Gad Elmaleh en fera «un très bel endroit». Le réalisateur et comédien marocain s’apprêterait en effet à transformer l’ancien cabaret en Comedy Club, rejoignant ainsi la liste des comiques à disposer d’une scène pour le stand up dédiée aux jeunes comédiens, à l’instar de Jamel Debbouze et de son Jamel Comedy Club.

Cette nouvelle a été accueillie avec le même enthousiasme par le maire du 18ème arrondissement de la capitale, Eric Lejoindre, qui voit ce projet de rachat comme «une bonne surprise et une bonne nouvelle» et considère Gad Elmaleh comme «quelqu’un de sérieux» qu’il aura «plaisir à rencontrer le moment venu», saluant au passage le fait que l’établissement du 80, rue des Martyrs demeure un lieu de spectacle et d’humour.

Le clin d’œil au personnage de Chouchou

Difficile de ne pas voir dans le rachat par Gad Elmaleh de ce cabaret un clin d’œil au personnage de Chouchou, artiste travesti dans un cabaret transformiste, place de Clichy, interprété sur scène puis dans un film éponyme par Gad Elmaleh.

D’ailleurs, la référence n’a pas échappé aux Michettes, les artistes transformistes du cabaret, dont l’un d’entre eux, Antoine Chaudeur, a été baptisé Chouchou lors de son arrivée sur cette scène parisienne en hommage au personnage interprété par l’acteur, révèle Le Parisien. «Gad Elmaleh ne nous a pas contactés mais sait-on jamais, peut-être nous invitera-t-il à nous produire un jour dans son nouveau comedy club», espère l’artiste transformiste.

Outre l’acquisition de cet endroit emblématique des nuits parisiennes, Gad Elmaleh nourrit d’autres projets tout aussi ambitieux. Ainsi, alors qu’il s’apprête à fêter ses 30 ans de carrière en décembre prochain à Montréal, où il a fait ses débuts, celui-ci a annoncé un nouveau festival international d’humour qui se tiendra à Nice en octobre 2023, et qu’il organisera avec Grégoire Furrer, patron suisse du Montreux Comedy Festival.