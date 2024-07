«Grâce à Dieu, au Maroc et à cette culture judéo-arabe, j’ai connu la fraternité réelle»: la mise au point de Gad Elmaleh

Après avoir réalisé le film «Reste un peu», en novembre 2022, dans lequel le personnage qu’il campe délaisse le judaïsme pour se convertir au christianisme, les rumeurs quant à la véracité de ce scénario dans la vraie vie n’en finissent pas de se propager.

Dans cette récente interview sur le plateau de l’émission Legend, Gad Elmaleh a tenu à mettre à nouveau les choses au clair quant au chemin spirituel qu’il a emprunté depuis quelques années.

«Moi, je suis très ouvert avec la foi», a-t-il expliqué, déplorant toutefois que «le fait d’être ouvert dans cette fraternité et aller vers les frères et sœurs d’autres religions ne plaise pas à beaucoup de gens».

Pour mieux expliquer le modèle dans lequel il a grandi et auquel il aspire, Gad Elmaleh a une fois encore brandi en exemple le Maroc, son pays d’origine. «J’ai une éducation dans une famille juive marocaine, j’ai grandi dans un pays musulman, j’ai, grâce à Dieu, au Maroc et à cette culture judéo-arabe, connu la fraternité réelle», a poursuivi le comédien.

Évoquant à nouveau sa première expérience avec la foi chrétienne alors que celui-ci, encore enfant à Casablanca, avait pénétré dans une église et y avait découvert une statue de la vierge Marie, le père de Raphaël et Noé précise: «Aujourd’hui, je m’éduque. J’ai pris des cours au collège des Bernardins et je prends des cours de Torah.»

Quant au christianisme, Gad Elmaleh précise qu’il n’est «pas converti» et qu’il n’a «pas demandé de baptême».