La belle déclaration d’amour de Mélissa Theuriau à Jamel Debbouze pour ses 50 ans

En couple depuis 2007, Mélissa Theuriau et Jamel Debbouze filent le parfait amour et ne manquent jamais une occasion de se déclarer leur flamme sur les réseaux sociaux. Anniversaires, Saint-Valentin, Fête des mères ou des pères… chaque moment devient prétexte à de tendres messages. Parents de Léon et Lila, le duo cultive une complicité touchante qui continue de séduire leurs fans.

Cette fois-ci, c’est Mélissa Theuriau qui a pris la parole sur Instagram. En story, la journaliste a partagé une photo de son époux dans un jardin fleuri, accompagnée d’un message aussi poétique que touchant: «Happy birthday mon amour. Continue de cultiver notre jardin… continue de savourer les roses et d’endurer les épines. À la fin, les roses sont plus nombreuses». Une déclaration d’amour délicate, qui a, une nouvelle fois, fait fondre les fans du couple.

Le message de Mélissa Theuriau à Jamel Debbouze pour les 50 ans de l'humoriste. (Instagram @Melissa Theuriau)

Interrogée par le magazine Psychologies sur les secrets de la longévité de leur relation, Mélissa Theuriau confiait avec sincérité: «Si on est toujours aussi amoureux, si on continue de s’admirer, je pense que c’est grâce à cette liberté qu’on s’est toujours accordée». Une vision de l’amour basée sur le respect et l’autonomie, qui n’exclut pas les désaccords. «C’est sain, les disputes! Nous, on se dispute beaucoup, on se réconcilie vite, donc c’est ce qui fait que les choses ne s’accumulent pas», ajoutait-elle dans un éclat de lucidité, illustrant la complicité profonde qui unit le couple depuis dix-huit ans.