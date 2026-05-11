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Coupe du monde 2026: la star marocaine Nora Fatehi chantera à la cérémonie d’ouverture

Nora Fatehi, star marocaine de Bollywood, au stade Moulay Abdellah de Rabat, lors de la tenue de la CAN 2025 au Maroc.

Nora Fatehi, star marocaine de Bollywood, au stade Moulay Abdellah de Rabat, lors de la tenue de la CAN 2025 au Maroc.

Pour la première fois de son histoire, la Coupe du monde 2026 de football s’ouvrira avec trois spectacles et non pas un. Sur scène, une foule de stars parmi lesquelles la marocaine qui brille à Bollywood, Nora Fatehi.

Par La Rédaction
Le 11/05/2026 à 17h38

Entre le 11 et le 12 juin, le Mexique, le Canada et les États-Unis accueilleront chacun une cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde de football, à travers lesquelles, chacun des trois pays hôte pourra célébrer son identité culturelle.

Le Mexique donnera le coup d’envoi des festivités, le 11 juin, avec une cérémonie d’ouverture qui précédera le match qui oppose son équipe nationale à l’Afrique du Sud. Dans le stade Azteco de Mexico, pendant 90 minutes, les festivités placées sous le thème du «papel picado», l’art traditionnel de papier découpé, réuniront J Balvin, star colombienne du reggaeton, Belinda, chanteuse hispano-mexicaine ou encore le mexicain Alejandro Fernandez et la chanteuse Tyla qui interpréteront des titres de l’album officiel de la compétition.

Lire aussi : Le Maroc aura sa montre officielle pour la Coupe du Monde 2026

Puis, ce sera au tour du Canada d’organiser sa propre cérémonie, dès le 12 juin, avant le match l’opposant à la Bosnie-Herzégovine. Sur la scène du stade de Toronto, le public retrouvera le chanteur français Vegedream, Michael Bublé, Alanis Morissettte, Alessia Cara, et enfin, la chanteuse maroco-canadienne Nora Fatehi. Une belle consécration pour la star qui brille à Bollywood et fait valoir, depuis le début de sa carrière, son attachement à la culture de son pays d’origine, le Maroc. Et une belle façon aussi pour le Canada d’illustrer sa mosaïque culturelle. C’est précisément le thème de cette cérémonie canadienne qui à travers la figure de la mosaïque fait valoir la diversité des peuples et des communautés du pays.

Enfin, aux États-Unis, Los Angeles accueillera le même jour, avant son match face au Paraguay, une cérémonie réunissant Katy Perry, le rappeur Future, la chanteuse brésilienne Anitta, ainsi que Lisa et Rema. Mecque du cinéma et du show oblige, la FIFA promet d’ores et déjà à Los Angeles un spectacle à la hauteur de la «capitale mondiale du divertissement».

Par La Rédaction
Le 11/05/2026 à 17h38
#Coupe du monde#Canada#Lions de l'Atlas#Marocains du Monde

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