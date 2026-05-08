Le Maroc aura sa montre officielle pour la Coupe du Monde 2026

Axia Time a dévoilé une collection de montres aux couleurs du drapeau du Maroc, à l'occasion de la Coupe du Monde 2026, produites sous licence officielle de la FIFA.

Jusqu’à présent, l’univers de l’horlogerie entretenait avec la Coupe du monde de football des liens essentiellement institutionnels. Pendant quatre éditions consécutives, de 2010 à 2022, Hublot s’est imposée comme l’«Official Timekeeper» de la FIFA, équipant les arbitres et assumant un rôle technique directement lié au déroulement des rencontres.

Mais jamais encore un horloger n’avait proposé aux supporters eux-mêmes une collection officielle, déclinée par nation et en édition limitée. C’est le pari qu’a relevé Axia Time, micro-marque américaine basée dans le New Jersey, en obtenant une licence inédite dans le cadre du programme des Produits officiels de la FIFA, afin de célébrer l’édition 2026 du tournoi planétaire, qui se déroulera au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

Au total, 14 nations sont représentées dans cette collection: les sept pays vainqueurs historiques de la Coupe du Monde (Brésil, Uruguay, Argentine, France, Espagne, Allemagne, Angleterre), les trois pays hôtes (États-Unis, Mexique, Canada), et quatre nations qui rayonnent aujourd’hui sur la scène mondiale du football, à savoir le Japon, le Portugal, les Pays-Bas, et le Maroc.

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La présence du Maroc dans cette collection n’est pas anodine. Après le parcours historique des Lions de l’Atlas au Mondial 2022 au Qatar — première nation africaine et arabe à atteindre les demi-finales —, difficile d’imaginer une telle collection sans le drapeau rouge et vert. Le Maroc, en tant que co-organisateur de la Coupe du Monde 2030 et nation en pleine ascension footballistique, avait donc pleinement sa place parmi les grandes nations du ballon rond.

Le 18 mai, le jour J

La collection de montres est déjà lancée en vagues successives depuis le 4 mai à raison d’un pays par semaine. Le Maroc, lui, sera mis à l’honneur dès le 18 mai 2026. À partir de cette date, les trois modèles de la collection nationale marocaine seront disponibles à la commande sur axiatime.com:

- La Kosmos (36 mm, 194,95 €) est la plus accessible avec un boîtier en biocéramique, un mouvement à quartz Miyota et son bracelet en caoutchouc FKM. Elle sera produite à 400 exemplaires pour le Maroc, dont 380 disponibles à l’achat individuel.

- La Enosi (38 mm, 685,95 €) monte d’un cran avec une fabrication suisse, un mouvement automatique Sellita SW200 et un bracelet en cuir Saffiano italien. Elle sera limitée à 80 exemplaires, dont 60 seulement seront accessibles hors coffret collector.

- L’Argos (42 mm, 1 289,95 €), la pièce maîtresse de la collection est, elle aussi, Swiss Made, avec un calibre ETA 2824 et fond de boîte saphir, avec un tirage limité à 80 exemplaires au total, 60 disponibles individuellement.

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Axia proposera également 20 coffrets collector numérotés individuellement pour chaque nation. Chaque coffret réunit les trois montres de la collection nationale, auxquelles s’ajoute une dimension artistique rare avec les illustrations peintes à la main par Lili Cantero, artiste sportive de renommée internationale, connue pour sa capacité à saisir l’émotion et l’identité des grandes compétitions mondiales.

Et si, d’aventure, le Maroc remportait la Coupe du monde? La marque annonce d’ores et déjà que les acquéreurs d’une Argos ou d’une Enosi bénéficieront d’une mise à niveau «Champions» offerte si leur sélection nationale décroche le titre en 2026.

Les préinscriptions sont d’ores et déjà ouvertes, tandis que la collection marocaine sera commercialisée à partir du 18 mai 2026.