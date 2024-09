De Londres à New York, le mannequin marocain Nora Attal, superstar des fashion weeks

Pendant quelques jours, le mannequin, originaire de Larache et domiciliée à Londres, a effectué un véritable marathon, défilant pour plusieurs grandes maisons de couture, de Londres à New York en passant par Milan.

Egérie de plusieurs marques, mannequin star de célèbres enseignes de la mode, Nora Attal était de toutes les fashion weeks du moment, afin de présenter les collections printemps-été 2025.

Lire aussi : En famille pour Ralph Lauren, la top marocaine Nora Attal partage les valeurs de l’Aïd

On la retrouvait ainsi sur le podium de Burberry, à l’occasion de la fashion week de Londres, qui se déroulait du 13 au 17 septembre. Dans une tenue décontractée composée d’un short beige clair, d’une chemise boutonnée à rayures et d’un blazer vert olive, Nora Attal s’est imposée sur le podium de cette collection printemps-été 2025, résolument chic et sportive.

Dans un style différent, Nora Attal a également défilé pour Simone Rocha dans un ensemble composé d’un haut transparent à manches longues et d’un corsage ajusté, par-dessus lequel flottait une robe noire satinée.

Enfin, pour Nensi Dojaka, la top marocaine est apparue vêtue d’une courte robe noire moulante, au décolleté asymétrique.

Après Londres, c’est vers Milan que s’est envolée la jeune femme pour y défiler cette fois-ci pour Alberta Ferreti, puis direction New York, où Nora Attal a participé à la fashion week américaine sous l’emblème de Michael Kors, dans une magnifique robe bustier noire.