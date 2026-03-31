La top marocaine Nora Attal est le nouveau visage de «Barbour», l’une des marques préférées de la famille royale britannique

La beauté champêtre de la campagne britannique a désormais un nouveau visage, celui de la mannequin marocaine Nora Attal. Celle-ci incarne désormais la collection printemps-été 2026, baptisée Icons, et composée des vêtements d’extérieur emblématiques de cette marque fondée en 1894 et considérée comme l’un des piliers du style chic et «countryside» britannique.

Dans le cadre de cette collection, six modèles iconiques de la marque - Durham, Bedale, Border, Spey, Transport et Beadnell – ont été redessinés, associant à une silhouette affinée des tissus plus légers.

Très prisée de la famille royale britannique férue d’activités en plein air telles que la chasse et la pêche, cette marque spécialisée dans les vêtements de protection robustes destinés aux marins ou encore aux pêcheurs figure parmi les très rares entreprises britanniques à disposer de trois Royal Warrants. Il s’agit en l’occurrence d’une reconnaissance officielle décernée par un membre de la famille royale britannique, un sceau d’approbation accordé aux entreprises qui fournissent des biens de haute qualité à la famille royale et dont l’emblème symbolise le prestige et la qualité de la marque.

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Originaire de Larache et domiciliée à Londres, Nora Attal ajoute ainsi une nouvelle corde à son arc. Égérie de plusieurs marques, mannequin star de célèbres enseignes de la mode, Nora Attal est de toutes les fashion weeks du moment et pose en couverture de nombreuses publications dédiées à la mode.