Nora met à l’honneur la cuisine marocaine dans l’émission «MasterChef: Défi mondial»

Pensée comme une véritable compétition mondiale, dans l’esprit d’une Coupe du monde culinaire, cette saison répartit les candidats par grandes régions — Amériques, Europe, Afrique et Asie-Pacifique — appelés à convaincre un jury composé de Gordon Ramsay, Joe Bastianich et Tiffany Derry. À la clé: décrocher le célèbre tablier blanc, véritable sésame pour accéder à la suite de l’aventure.

À l’issue de la troisième soirée d’auditions, consacrée au continent africain, seuls cinq candidats sur huit ont été retenus. Parmi eux figure Nora, Marocaine installée à Las Vegas, âgée de 35 ans et ancienne mannequin.

Celle-ci a choisi de mettre à l’honneur ses racines avec un tajine d’agneau aux pruneaux, accompagné de semoule. Un plat aux saveurs sucrées-salées, qu’elle qualifie d’audacieux, à son image.

Sa proposition a séduit les trois jurés, qui lui ont unanimement accordé leur voix. En décrochant un tablier blanc, Nora s’assure ainsi une place pour la suite de l’aventure, à suivre sur la chaîne Hulu.