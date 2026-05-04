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Nora met à l’honneur la cuisine marocaine dans l’émission «MasterChef: Défi mondial»

Nora, candidate marocaine, dans l'émission "Masterchef".

Nora, candidate marocaine, dans l'émission MasterChef.

Dans la saison 16 de «MasterChef», intitulée «MasterChef: Défi mondial», des cuisiniers amateurs américains s’affrontent en faisant valoir leurs origines à travers la cuisine devant un jury composé des chefs Gordon Ramsay, Joe Bastianich et Tiffany Derry.

Par La Rédaction
Le 04/05/2026 à 16h30

Pensée comme une véritable compétition mondiale, dans l’esprit d’une Coupe du monde culinaire, cette saison répartit les candidats par grandes régions — Amériques, Europe, Afrique et Asie-Pacifique — appelés à convaincre un jury composé de Gordon Ramsay, Joe Bastianich et Tiffany Derry. À la clé: décrocher le célèbre tablier blanc, véritable sésame pour accéder à la suite de l’aventure.

À l’issue de la troisième soirée d’auditions, consacrée au continent africain, seuls cinq candidats sur huit ont été retenus. Parmi eux figure Nora, Marocaine installée à Las Vegas, âgée de 35 ans et ancienne mannequin.

Celle-ci a choisi de mettre à l’honneur ses racines avec un tajine d’agneau aux pruneaux, accompagné de semoule. Un plat aux saveurs sucrées-salées, qu’elle qualifie d’audacieux, à son image.

Sa proposition a séduit les trois jurés, qui lui ont unanimement accordé leur voix. En décrochant un tablier blanc, Nora s’assure ainsi une place pour la suite de l’aventure, à suivre sur la chaîne Hulu.

Par La Rédaction
Le 04/05/2026 à 16h30
#Cuisine marocaine#concours

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