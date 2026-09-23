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Chrissy Teigen et John Legend célèbrent leur 13e anniversaire de mariage au Maroc

Chrissy Teigen et John Legend à Marrakech pour leur anniversaire de mariage.

Chrissy Teigen et John Legend à Marrakech pour leur anniversaire de mariage.

Le couple de célébrités américain a choisi le Maroc pour marquer une nouvelle étape de leur histoire d’amour, treize ans après leur mariage célébré le 14 septembre 2013 à la Villa Pizzo, au bord du lac de Côme, en Italie.

Par La Rédaction
Le 23/09/2026 à 12h30

Dans une publication partagée mardi sur son compte Instagram, Chrissy Teigen a publié plusieurs clichés de son séjour à Marrakech en compagnie de son mari, le chanteur John Legend. «Nous avons célébré notre 13e anniversaire dans le magnifique Maroc cette année, et comme les années s’ajoutent, je pense que nous découvrons vraiment ce qu’est vraiment un couple, en dehors d’élever des enfants ensemble - être là quand l’autre traverse quelque chose d’impossiblement difficile (…)», écrit ainsi la mannequin et présentatrice à la télévision américaine.

Ce séjour marocain n’est pas une première pour le couple. En mars 2017, Chrissy Teigen et John Legend s’étaient déjà rendus à Marrakech en famille, avec leur fille aînée Luna, alors âgée de moins d’un an. Ce séjour avait été largement documenté sur les réseaux sociaux, avec au programme balades à dos de chameau, visite de la médina et de son marché aux épices, moments passés dans les jardins de la ville.

Lire aussi : Vidéo. John Legend à Marrakech pour son anniversaire

C’est aussi à Marrakech que John Legend a choisi de fêter son 37e anniversaire en 2015, aux côtés de son épouse. Le pays a également marqué la carrière culinaire de Chrissy Teigen. En effet, lors d’un séjour effectué en janvier 2019 dans le cadre d’un shoot photo, elle avait expliqué avoir puisé son inspiration dans la gastronomie marocaine pour concevoir un tajine, commercialisé ensuite au sein de sa collection d’ustensiles de cuisine «Cravings by Chrissy Teigen».

Par La Rédaction
Le 23/09/2026 à 12h30
#People#Maroc#Marrakech

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