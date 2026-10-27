Même sans neige, la station d’Oukaïmeden fait le plein de visiteurs

Des centaines de familles et de visiteurs en provenance de plusieurs villes du Maroc ont convergé dimanche vers la station d’Oukaimeden, dans la province d’Al Haouz. Une affluence remarquable qui a coïncidé avec la fin des premières vacances scolaires intermédiaires et du week-end.

​La douceur du paysage automnal a largement compensé l’absence du traditionnel manteau blanc qui caractérise habituellement ce sommet montagneux. En effet, les sources d’eau et le grand lac de la région ont constitué un havre de paix prisé par les citoyens en quête de sérénité et d’évasion loin du tumulte urbain.

«Même sans neige, on vient à Oukaïmeden pour se ressourcer, admirer les paysages et les cascades», confie un visiteur marocain. «Nous sommes arrivés hier soir et avons passé la nuit sur place. La station dispose de très bonnes structures d’hébergement, notamment des hôtels et des auberges», ajoute-t-il.

​Un cadre féérique et une attractivité toute l’année

​Ce site d’exception séduit des visiteurs venus des quatre coins du Royaume. Une touriste originaire d’Agadir ne cache pas son enthousiasme: «Il y a une très belle ambiance et les paysages sont féériques, notamment avec la vue sur les eaux du lac. J’encourage vraiment tout le monde à venir découvrir cet endroit».

Pour les habitants de Marrakech et des villes voisines, Oukaïmeden demeure une destination privilégiée pour les escapades du week-end, quelle que soit la saison.

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«La neige n’est pas encore là, mais les Marrakchis n’attendent pas les premiers flocons pour venir. Dès qu’ils veulent échapper au tumulte de la ville, ils montent ici pour profiter de l’air frais et des paysages», explique un visiteur venu de la ville ocre. Un habitué partage cet attachement: «Je viens chaque week-end pour m’aérer. En hiver comme en été, c’est toujours aussi agréable.»

Au-delà des loisirs de plein air, la présence de l’Observatoire astronomique d’Oukaïmeden ouvre également des perspectives de découverte scientifique. Un atout supplémentaire pour cette destination dont l’attrait dépasse la seule saison des sports d’hiver.

​Impact économique

Cette affluence a donné un nouvel élan à l’économie locale, stimulant l’activité des hôtels, des gîtes de montagne, des restaurants populaires et des commerces.

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Les autorités locales ont également renforcé les mesures de sécurité et de gestion de la circulation pour faciliter l’accès à la station. Un dispositif d’autant plus nécessaire que des travaux d’élargissement sont en cours sur la route menant à Oukaïmeden.