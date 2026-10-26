Vacances scolaires: Marrakech enregistre un afflux record de touristes

Marrakech fait le plein. Avec les vacances scolaires, la ville ocre voit débarquer de nombreuses familles venues profiter de son ambiance, de son patrimoine et de ses loisirs.

Premier passage pour de nombreux visiteurs, la place Jemaa el-Fna reste un lieu incontournable. Les familles s’y retrouvent pour profiter des spectacles de rue et des stands de restauration. Dans les ruelles de la médina, cette affluence profite également aux commerçants, particulièrement sollicités pendant les vacances scolaires.

«Jemaa el-Fna est connue dans le monde entier, et les gens adorent y venir. Avec les vacances scolaires et l’arrivée des touristes, marocains comme étrangers, Marrakech retrouve une ambiance bien à elle», témoigne un commerçant de la place.

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Mais pour les visiteurs, le séjour ne se limite pas à la place publique. C’est aussi l’occasion de redécouvrir le patrimoine de la ville. Palais, jardins, monuments historiques et balades dans la médina figurent en bonne place dans leur programme, que chacun compose selon ses envies. Les uns misent sur les visites culturelles, les autres sur les espaces de loisirs pensés pour les familles.

C’est le cas de cette touriste, habituée de la ville. «Marrakech, nous l’aimons beaucoup et nous y revenons régulièrement. Nous apprécions ses jardins et ses espaces verts, mais cette fois, nous avons choisi les monuments historiques. Nous avons commencé par le palais El Badi, et nous irons ensuite aux tombeaux saadiens», explique-t-elle.

Au-delà des sites, c’est aussi l’accueil qui marque les esprits. «Les Marrakchis sont réputés pour leur gentillesse. Ils sont toujours prêts à aider et à orienter les visiteurs», ajoute-t-elle.

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Cet attachement à la ville, une autre visiteuse venue d’Agadir le partage. Une partie de sa famille vit à Marrakech, et elle y revient souvent, ce qui lui permet de mesurer le chemin parcouru. «La ville a beaucoup changé. Il y a de nouveaux projets, des centres commerciaux, des espaces de jeux pour les enfants. Les familles ont davantage de possibilités pour se promener et se divertir», souligne-t-elle.

Cette offre qui s’étoffe attire du monde, et les commerces en ressentent directement les effets pendant les vacances. Sur la place Jemaa el-Fna,les professionnels le confirment, la clientèle marocaine joue un rôle important dans cette dynamique.

«Pendant les vacances, il y a énormément de monde, notamment des touristes marocains. C’est bénéfique pour les commerçants comme pour toute la ville», indique l’un d’eux.

La gratuité d’accès à certains sites et monuments constitue un autre atout pour les familles, en facilitant la découverte du patrimoine marrakchi. Grâce à la diversité de son offre, Marrakech s’impose, vacances après vacances, comme l’une des destinations préférées des Marocains.