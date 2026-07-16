Jorf Lasfar: Marsa Maroc décroche la concession du poste pétrolier 8 Bis

Marsa Maroc poursuit le renforcement de son ancrage dans les infrastructures portuaires nationales. Selon un communiqué publié par l’entreprise, l’opérateur a été désigné attributaire de la concession du poste pétrolier 8 Bis au port de Jorf Lasfar à l’issue d’un appel d’offres lancé par l’Agence nationale des ports (ANP).

L’entreprise précise que cette concession est accordée pour une durée de 30 ans, confirmant l’inscription du projet dans une logique d’exploitation de long terme. Cette attribution vient enrichir le portefeuille de concessions de Marsa Maroc au Maroc et consolider sa présence sur l’un des principaux segments de l’activité portuaire: celui des vracs liquides.

Le projet confié à Marsa Maroc couvre l’ensemble du cycle de réalisation et d’exploitation de l’infrastructure. Comme le souligne le communiqué, l’entreprise assurera la conception, le financement, la construction et l’aménagement du poste 8 Bis. Son périmètre d’intervention englobe également l’équipement du terminal, son exploitation commerciale ainsi que les opérations d’entretien et de maintenance.

Ce modèle confère à l’opérateur la responsabilité complète de l’infrastructure, depuis sa réalisation jusqu’à son exploitation, dans le cadre des engagements définis par la concession.

Le nouveau poste pétrolier est conçu pour renforcer les capacités opérationnelles du port de Jorf Lasfar. D’après le communiqué, le poste 8 Bis sera doté d’un quai de 71 mètres de longueur et d’un tirant d’eau de 16,5 mètres.

Cette infrastructure permettra de créer une capacité additionnelle de 4,6 millions de tonnes destinée au traitement d’une large gamme de vracs liquides. La mise en service de cette nouvelle installation est prévue au premier trimestre 2029, selon le calendrier communiqué par Marsa Maroc.

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Au-delà de la réalisation de l’infrastructure, Marsa Maroc présente cette concession comme un levier destiné à accompagner l’évolution des besoins du marché. Le communiqué indique que le poste 8 Bis permettra à l’entreprise «d’accompagner la croissance de la demande nationale en produits pétroliers», tout en renforçant sa position sur le segment des vracs liquides au port de Jorf Lasfar.

L’opérateur met également en avant le renforcement de ses capacités sur cette activité, dans la continuité de sa stratégie de développement de ses infrastructures portuaires.

Aujourd’hui, Marsa Maroc se positionne comme un acteur africain de la gestion de terminaux portuaires. L’entreprise exploite 36 terminaux répartis dans 21 ports et traite un trafic annuel de plus de 67 millions de tonnes.

À travers cette nouvelle concession, Marsa Maroc estime conforter son statut d’opérateur portuaire de référence, capable d’intégrer des projets d’envergure aux côtés de partenaires internationaux. Le groupe souligne enfin que cette réalisation s’inscrit dans la poursuite de la mise en œuvre de son plan stratégique «Marsa 2030», dont le développement du portefeuille de concessions constitue l’un des axes de déploiement.