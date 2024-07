Innovation et R&D: le ministère de l’Industrie lance un appel à projets pour sélectionner de nouveaux clusters

D’après le ministère l’Industrie et du Commerce, «l’objectif recherché à travers le concept de cluster est de mettre en place une structure de gouvernance qui fédère les entreprises, les startups, les établissements de recherche et de formation opérant dans les secteurs industriels et technologiques, autour d’une vision commune ayant pour but l’émergence de projets collaboratifs innovants et de R&D à forte valeur ajoutée».

Les clusters existants concernés sont ceux labellisés dans le cadre de précédentes éditions dudit appel à projets lancées par le ministère de l’Industrie et du Commerce et ayant dépassé huit ans de soutien de l’État, précise le département du ministre Ryad Mezzour, dans un communiqué.

Les porteurs de projets de clusters souhaitant bénéficier de ce soutien sont invités à remplir leur dossier de candidature en répondant au cahier des charges relatif à cet appel à projets, à retirer auprès de la Division des plateformes technologiques et des clusters, au siège du ministère de l’Industrie et du Commerce, ou à télécharger sur le site du ministère www.mcinet.gov.ma. La date limite de dépôt des dossiers de candidatures est fixée au 25 octobre 2024 à 15h00.