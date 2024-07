Gestion des fonds dédiés aux startups: 47 candidatures reçues par le FM6I

Fouzi Lekjaa, ministre délégué chargé du Budget, Ghita Mezzour, ministre de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Mohamed Benchaâboun, DG du Fonds Mohammed VI pour l'investissement, et Khalid Safir, DG du groupe CDG, lors du lancement de l'appel à manifestation d'intérêt pour la sélection de sociétés de gestion appelées à créer et gérer des fonds dédiés aux startups, le 15 avril 2024 à Rabat.

L’appel à manifestation lancé le 15 avril 2024 par le Fonds Mohammed VI pour l’investissement (FM6I), pour la sélection de sociétés de gestion appelées à créer et gérer des fonds dédiés aux startups, a suscité un fort intérêt auprès des sociétés de gestion, sur le plan national comme à l’international. Au total, 47 dossiers de candidature ont été déposés, dont 12 par des soumissionnaires locaux, 33 par des gestionnaires internationaux et deux par des consortiums mixtes, indique un communiqué publié par le FM6I le mardi 2 juillet.

Les propositions reçues couvrent un large spectre de stades de financement (Pre-Seed, Seed, Pre-Serie A, Serie A, etc.) et de secteurs, tels que la Fintech, l’Agritech, l’Edtech, le Healthtech, ou encore le Climatetech.

Lire aussi : Fonds startups: le FM6I lance un appel à manifestation d’intérêt

«La diversité et l’importance du nombre des propositions reçues confirment le potentiel de l’industrie du venture-capital au Maroc en tant que source de financement pour les startups et témoignent de l’adhésion des sociétés de gestion à la démarche innovante proposée par le Fonds Mohammed VI pour l’investissement, le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, et la Caisse de dépôt et de gestion», souligne le FM6I.

Selon l’institution dirigée par Mohamed Benchaâboun, cette dynamique reflète également l’attractivité du Maroc en tant que plateforme de stimulation de l’innovation au profit de l’économie nationale. «Grâce à cette initiative, les sociétés de gestion pourront accroître les volumes de financement disponibles à destination des startups, dans une optique de soutenir le développement d’un écosystème marocain de startups à vocation internationale», conclut le communiqué.