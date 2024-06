Investissements dans les startups, secteurs privilégiés, expansion en Afrique…Yassine Laghzaoui, DG d’UM6P Ventures, fait le point

Lancé en avril 2021, UM6P Ventures, le fonds de capital-risque de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), fait partie des plus importantes structures de financement et d’accompagnement des startups au Maroc. Ce véhicule financier investit dans des startups en pré-amorçage (en démarrage) et en amorçage (phase de lancement d’un premier produit), spécialisées dans la Deeptech (produits ou services à forte valeur ajoutée) et la Low-Tech (technologies utiles et accessibles à tous).

Dans son portefeuille de participations, on retrouve des startups appartenant à des secteurs comme l’agriculture, de la chimie, des technologies vertes et des technologies de la santé. La liste comprend notamment Atarec, ciblant la production d’électricité à partir de l’énergie des vagues, Akorn Technology et De Novo Foodlabs, spécialisées dans la technologie agricole, Biotic, dédiée aux solutions environnementales, ou encore NitroFix, active dans les technologies chimiques.

Un portefeuille de 27 projets, dont 20 startups marocaines

«Nous remplissons un rôle important qui est celui du financement des startups, mais nous assurons aussi la promotion des talents et mettons à la disposition de ces entreprises des infrastructures telles que les laboratoires R&D et d’innovation, ainsi que le capital pour favoriser leur croissance», affirme Yassine Laghzaoui, directeur général d’UM6P Ventures et directeur de l’entrepreneuriat et du capital-risque au sein l’UM6P, rencontré par Le360 lors du Gitex Africa 2024 à Marrakech. «Nous investissons dans ces startups par le biais de tickets pouvant aller jusqu’à 7 millions de dirhams», indique-t-il.

Trois ans après sa naissance, le fonds de capital-risque n’est pas peu fier de ses réalisations. «Au sein de l’UM6P, nous avons incubé plus de 800 projets développés par des startups. UM6P Ventures a investi dans 27 projets, dont 20 startups marocaines et 7 à l’international», révèle notre interlocuteur, précisant qu’aujourd’hui, la Deeptech représente 70% dans le portefeuille d’investissement, notamment la Greentech et la Climatetech (technologies centrées autour de la transition énergétique et le développement durable), la Chemtech (technologies chimiques) et l’industrie 4.0.

«Sur la partie Low-Tech, nous investissons dans le B to B et dans des entreprises de transformation digitale qui évoluent principalement au Maroc, et qui proposent des services innovants», souligne Yassine Laghzaoui.

Point important: UM6P Ventures ne limite pas ses opérations aux startups marocaines. Des pépites du continent africain sont également dans sa ligne de mire. «Nous nous considérons comme un fonds panafricain. On ne peut pas développer un écosystème d’innovation en se focalisant uniquement sur notre système régional. C’est pourquoi l’investissement dans des startups panafricaines, qui sont en train de résoudre des challenges pressants du continent et qui peuvent s’exporter ailleurs, est une priorité pour nous», soutient notre interlocuteur.

Élargir les bases en Afrique

«Nous sommes en train d’identifier des startups en Afrique subsaharienne et en Afrique du Nord, en évaluant la valeur ajoutée de notre fonds en cas d’investissement, ainsi que les types d’accompagnement utiles pour stimuler leur croissance», poursuit-il.

Cette année, UM6P projette d’entrer dans le capital de 7 nouvelles startups, principalement de la Deeptech, afin d’élargir son portefeuille. «Nous analysons l’écosystème et évaluons chaque année les besoins du marché et notre capacité à accompagner les startups. Au-delà du capital, nous mettons également à la disposition des entreprises toute l’infrastructure de l’UM6P et son réseau de networking et d’experts», explique Yassine Laghzaoui.

Pour rappel, UM6P Ventures a scellé, le 29 mai dernier, deux nouveaux partenariats à large spectre. Le premier, paraphé avec le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, CDG Invest, Technopark et Glovo, vise à soutenir et accélérer la croissance des startups marocaines. Le second, signé avec Inwi, prévoit quant à lui la mise en place d’un programme d’accompagnement et d’accélération des projets des startups lauréats du concours inwiDays Awards.