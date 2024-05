L’UM6P s’allie au Technopark et à Glovo pour accompagner les startups marocaines

Lamia Benmakhlouf, DG du Technopark, Ghita Mezzour, ministre de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration, Hicham El Habti, président de l'UM6P, et Yassine Laghzaoui, DG d'UM6P Ventures, lors de la signature de la convention liant les quatre entités le 29 mai 2024 à Marrakech. (M. Marfouk / Le360)

Un nouveau programme d’accompagnement pour les startups marocaines voit le jour. Le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, UM6P Ventures, l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), CDG Invest, le Technopark et Glovo ont signé, le mercredi 29 mai à Marrakech, lors du GITEX Africa, une convention pour soutenir ces jeunes pousses du Royaume et accélérer leur croissance.

Ce partenariat permettra aux startups accompagnées par Technopark d’accéder aux programmes d’accélération d’UM6P Ventures. «Plus concrètement, l’UM6P et son bras d’investissement UM6P Ventures, ainsi que le Technopark, mettent en œuvre un cadre de collaboration permettant aux startups opérant dans des domaines pointus, tels que la Deep Tech, l’Intelligence artificielle et les énergies renouvelables, d’accéder aux infrastructures, notamment les Fablabs, les datacenters, les solutions Cloud et les fermes expérimentales, afin de soutenir leur développement et leur innovation», a indiqué la directrice générale du Technopark, Lamiae Benmakhlouf.

Les startups marocaines sélectionnées dans le cadre de ce partenariat bénéficieront aussi d’un programme de résidence et de mentorat au sein du Glovo Startup Lab, leur offrant ainsi des opportunités de développement et d’accès à un réseau mondial.

D’après Yassine Laghzaoui, directeur général de UM6P Ventures, «ce partenariat secteur public, université et secteur privé permettra d’accélérer le développement de l’écosystème entrepreneurial et d’innovation au Maroc et transformer le Royaume en un hub pour le continent.»