À l’occasion de ses 85 ans, DIMATIT ouvre un nouveau chapitre de son développement industriel. La filiale du groupe YNNA, spécialisée dans les solutions de canalisation et les films agricoles et industriels, prévoit d’investir près de 300 millions de dirhams (MDH) d’ici 2030.

Un programme destiné à renforcer ses capacités de production, moderniser ses équipements et élargir ses gammes de produits, avec à la clé la création de plus de 150 emplois directs.

Cette nouvelle phase de développement est déjà engagée. En 2026, l’entreprise a mobilisé 150 MDH pour l’acquisition de nouvelles machines sur ses sites industriels de Mohammedia et de Kénitra.

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Cette première enveloppe représente ainsi une part importante du programme annoncé et doit permettre d’accroître les capacités de production tout en améliorant les performances de l’outil industriel.

L’objectif est également de répondre à l’évolution des besoins des marchés de l’eau, de l’assainissement, de l’agriculture et de l’emballage, tout en accompagnant le développement de nouvelles solutions fabriquées localement.

DIMATIT renforce ses gammes de canalisations

Fondée en 1941, DIMATIT a progressivement construit son activité autour de secteurs étroitement liés aux grands chantiers d’équipement du Royaume. Au fil de ses 85 années d’existence, l’entreprise a développé une offre destinée notamment aux réseaux d’alimentation en eau potable, aux infrastructures d’assainissement, aux systèmes d’irrigation et au bâtiment.

Son évolution industrielle s’est également inscrite dans le contexte des enjeux liés à la gestion de l’eau et à la modernisation de l’agriculture marocaine, notamment avec le Plan Maroc Vert, puis la stratégie Génération Green.

Le nouveau programme d’investissement entend poursuivre cette évolution en misant particulièrement sur l’innovation et l’amélioration des performances techniques des produits. Dans le domaine des canalisations en PVC, DIMATIT a ainsi progressivement élargi ses capacités de fabrication et les diamètres proposés.

Son offre en PVC non plastifié (PVC-U) atteint désormais 630 mm. L’entreprise commercialise également des conduites d’assainissement en PVC à parois structurées, de classe de rigidité SN8. Présentée comme une offre unique sur le marché marocain, cette gamme est destinée aux conditions de pose les plus exigeantes, où les conduites doivent répondre à des contraintes techniques et mécaniques importantes.

Une ligne de production de canalisations au sein d’une unité industrielle de DIMATIT.

Le développement concerne également les conduites en polyéthylène (PE). DIMATIT a augmenté ses capacités de production et étendu sa gamme jusqu’au diamètre de 400 mm, avec une pression nominale de 25 bars (PN 25). Cette évolution vise à diversifier les solutions proposées pour les réseaux nécessitant des conduites capables de supporter des niveaux de pression élevés.

L’assainissement constitue un autre axe important de ce renforcement industriel. Pour accompagner le développement des réseaux au Maroc, l’entreprise a doublé sa capacité de production de conduites en polyéthylène haute densité (PEHD) à double paroi, grâce à l’installation d’une nouvelle ligne sur son site de Kénitra.

Ces conduites sont notamment destinées aux infrastructures d’assainissement et aux réseaux nécessitant une résistance adaptée aux contraintes de pose et d’exploitation. Le renforcement de cette activité doit ainsi permettre à l’industriel de mieux répondre à la demande liée à l’extension des réseaux et aux projets d’équipement.

Au-delà des activités de canalisation, le programme couvre aussi les branches agricoles et les films industriels. DIMATIT prévoit notamment le développement de nouvelles solutions d’irrigation, ainsi que l’installation d’une nouvelle ligne de fabrication de films agricoles tricouches.

Cette technologie doit permettre de proposer des films répondant aux besoins des exploitations agricoles et aux différentes conditions d’utilisation sous serre. Une autre ligne sera consacrée à la production de films d’emballage, afin de renforcer les capacités de l’entreprise sur ce segment.

Le volet industriel intègre par ailleurs l’installation de nouveaux équipements dédiés au recyclage des matières plastiques. Cet investissement doit accompagner le développement des activités de l’entreprise tout en renforçant les capacités de traitement et de valorisation des matières utilisées dans ses processus de fabrication.

L’ensemble de ces équipements s’inscrit dans une démarche de modernisation de l’outil industriel, avec l’ambition d’améliorer la compétitivité de DIMATIT et de lui permettre de suivre l’évolution des besoins de ses différents marchés.

Pour Tarik Boukhris, directeur général de l’entreprise, ce programme traduit une volonté de préparer l’avenir de l’entreprise au-delà de cet anniversaire. «Après 85 années d’histoire, notre responsabilité est de préparer les 85 prochaines. Notre priorité est de faire de DIMATIT une industrie toujours plus performante, innovante et capable d’anticiper les besoins de demain», souligne-t-il.

Il explique que les investissements engagés doivent permettre de renforcer les capacités industrielles, de développer de nouvelles solutions et de contribuer davantage au Made in Morocco.

«Dans un contexte où la souveraineté industrielle constitue un enjeu majeur pour le Royaume, nous voulons continuer à développer au Maroc des solutions répondant aux besoins de l’eau, de l’agriculture et des infrastructures. C’est cette vision de long terme, fondée sur l’innovation et notre ancrage marocain, qui guide aujourd’hui nos choix», poursuit-il.

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À travers cette stratégie, DIMATIT entend notamment consolider sa contribution à la production locale, à la substitution aux importations et au développement des exportations. Le renforcement des capacités de fabrication au Maroc doit lui permettre de développer de nouvelles solutions répondant aux besoins de ses clients, mais aussi de valoriser l’expertise industrielle nationale. L’entreprise fait ainsi de l’investissement productif un levier de croissance à moyen terme, dans des secteurs où les besoins en équipements et en infrastructures continuent d’évoluer.

Une présence industrielle construite sur 85 ans

Aujourd’hui, DIMATIT compte plus de 450 collaborateurs répartis sur trois sites de production et plusieurs agences commerciales. L’entreprise s’appuie également sur un réseau de partenaires couvrant le territoire national. Son portefeuille comprend plusieurs familles de produits, notamment les canalisations en PVC, en PEHD, les conduites en PEHD à double paroi et celles en PRV (polyester renforcé de fibres de verre), auxquelles s’ajoutent les films agricoles et industriels.

Cette présence industrielle s’est notamment illustrée à travers la participation de l’entreprise à plusieurs projets structurants. Parmi eux figurent des projets d’alimentation en eau potable sur l’axe Ouarzazate-Skoura, ainsi que la réalisation de la ligne à grande vitesse Tanger-Kénitra, en partenariat avec l’Office national des chemins de fer (ONCF).

Dans le secteur agricole, DIMATIT a également accompagné le développement des cultures sous serre dans la région de Souss-Massa, notamment à travers sa gamme DIMAFILM, fabriquée sur son site d’Agadir.

Ces différentes activités témoignent de l’évolution de l’entreprise, dont les produits accompagnent aussi bien les besoins des infrastructures hydrauliques et ferroviaires que ceux du secteur agricole et industriel.

Avec près de 300 MDH d’investissements programmés d’ici 2030, dont 150 MDH déjà engagés en 2026, DIMATIT entend désormais franchir une nouvelle étape. Le groupe mise sur l’extension de ses capacités, la diversification de son offre et la modernisation de ses équipements pour consolider sa place dans l’industrie marocaine et accompagner les besoins futurs du Royaume.