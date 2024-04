SIAM 2024: zoom sur les nouveaux produits de Dimatit et Fibrociment

Le Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM) a toujours été une vitrine pour les leaders de l’industrie agricole et, cette année, deux entreprises marocaines, Dimatit et Fibrociment, se démarquent par leurs expertises. Dans cet entretien avec Le360, Mohamed Mrini, directeur général des deux entités, partage les détails de leur orientation stratégique et leurs récentes innovations.

Le360: pourriez-vous nous présenter Dimatit et Fibrociment?

Mohamed Mrini: Dimatit est une entreprise fondée en 1941, qui contribue activement au développement économique du Royaume depuis plus de 80 ans. En tant que leader dans la fourniture de matériaux pour l’agriculture, l’hydraulique, le bâtiment, et l’emballage, notre expertise est forgée par des décennies d’expérience terrain. Nous offrons une gamme étendue de produits haut de gamme, incluant des tubes, raccords, et autres accessoires fabriqués à partir de matériaux divers comme le PVC et la fonte ductile, tous conformes aux normes de sécurité et de performance les plus rigoureuses.

Notre portfolio diversifié répond aux besoins de nombreux secteurs, notamment le transport d’eau potable, l’irrigation et l’assainissement. L’innovation est au cœur de notre stratégie, nous investissons régulièrement dans la recherche et le développement pour améliorer notre offre et rester à la pointe de la technologie. Nous assurons également un service de proximité grâce à notre réseau d’agences commerciales réparties sur tout le territoire, ainsi qu’un accompagnement personnalisé par nos équipes techniques qualifiées. Dimatit s’engage aussi dans une démarche de développement durable, en veillant à ce que nos processus de production respectent les normes environnementales les plus strictes.

Fibrociment est, pour sa part, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de plaques en béton fibré pour toitures et bardages, principalement utilisées dans le bâtiment, l’agriculture et l’industrie. Nos services incluent l’assistance à la conception de bâtiments adaptés à divers usages, ainsi que des équipes spécialisées pour la pose de charpentes métalliques et de couvertures. En plus des toitures et bardages, nous fabriquons des plaques planes utilisées dans l’habillage des façades en décoration ainsi que pour l’isolation thermique et phonique sous forme de panneaux sandwich alliant ainsi confort et réduction des émissions carbone par une utilisation plus efficace de l’énergie. Nos produits sont fabriqués à base de matériaux 100% naturels ne présentant aucun risque pour la santé. Nos produits sont également garantis exempts d’amiante, qui a été abandonnée depuis la fin des années 90.

Parlez-nous de votre participation au SIAM…

Ce n’est pas notre première fois au SIAM. Dimatit et Fibrociment participent régulièrement à ce Salon crucial pour le secteur agricole. Cette année, notre stand, qui couvre près de 90m2 dans un hall principal, expose un large éventail de nos produits destinés à l’agriculture. Les visiteurs peuvent y découvrir nos solutions pour l’irrigation localisée, les films plastiques pour l’agriculture, les conduites pour l’adduction d’eau, et nos compteurs d’eau. Nous mettons particulièrement en avant nos innovations telles que les goutteurs autorégulants et les films agricoles multicouches de haute performance, conçus pour améliorer les rendements agricoles et protéger les cultures.

«Notre stand au SIAM, avec son design moderne et ses couleurs vives, illustre bien l’image innovante et dynamique de Dimatit et Fibrociment.» — Mohamed Mrini, directeur général de Dimatit et Fibrociment.

Notre stand, avec son design moderne et ses couleurs vives, illustre bien l’image de marque innovante et dynamique de Dimatit et Fibrociment. Il comprend également un espace d’accueil et de détente pour faciliter les échanges avec notre équipe, qui est toujours prête à discuter des projets des visiteurs et à offrir des solutions sur mesure.

Quels sont les nouveaux produits ou services que votre entreprise a récemment lancés ?

Nous avons récemment lancé plusieurs nouveaux produits, notamment des films agricoles multicouches haute performance, qui sont le fruit de nos avancées en co-extrusion. Ces films offrent des améliorations significatives en termes de transmission de la lumière, d’isolation thermique et de résistance mécanique, ce qui permet une optimisation des rendements et une protection accrue contre les aléas climatiques. Dans le secteur de l’emballage, nos nouveaux produits étirables et thermo-rétractables répondent aux dernières exigences techniques pour un emballage sécurisé et efficace.

Nous avons également développé une nouvelle gamme de conduites et d’accessoires en polyester renforcé de fibres de verre (PRV), idéale pour le transport des fluides sous haute pression. Ces produits, robustes et légers, sont conçus pour offrir une exceptionnelle longévité sans risque de corrosion, répondant ainsi aux besoins les plus exigeants de nos clients dans le secteur agricole et au-delà.

«L’innovation est un pilier très important pour nous. Nous consacrons tout un département dédié à la R&D.» — Mohamed Mrini, directeur général de Dimatit et Fibrociment.

Pour ce qui est de la gamme Fibrociment, nous exposons des produits innovants en matière de construction rapide, modulaire et durable. No panneaux sandwich à base de plaques planes offrent une versatilité d’utilisation associant modernité et tradition en plus de l’efficacité énergétique. En effet, ces panneaux peuvent être utilisés dans tout type de construction (habitations, loisirs, locaux industriels et agricoles, entrepôts frigorifiques etc.) avec la particularité de pouvoir être associés à tout type d’isolant et de revêtement en plus de leur facilité à prendre n’importe quelle forme géométrique.

Comme vous pouvez le constater, l’innovation est un pilier très important pour nous, et nous consacrons tout un département dédié à la R&D ce qui nous permet de continuer à répondre efficacement aux défis du marché et aux attentes de nos clients.