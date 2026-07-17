Hydrocarbures offshore: le Maroc sécurise le cadre juridique des permis Lixus jusqu’à fin novembre 2026

La plateforme de forage Stena Don, propriété de Stena Drilling, a débuté ses opérations de forage d’appréciation du gisement Anchois, dans le cadre du permis Lixus, au large de de la ville de Larache.. @Chariot_Energy / Twitter

Le Maroc a officiellement fixé à cinq ans, avec effet rétroactif au 30 novembre 2021, la première période complémentaire des permis de recherche d’hydrocarbures Lixus Offshore I et Lixus Offshore II, détenus conjointement par l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM) et Chariot Oil & Gas Holdings (Morocco) Limited.

Publiés au Bulletin officiel n°7522, les arrêtés n°1142.26 et n°1143.26, signés le 4 juin 2026 par la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leïla Benali, modifient les décisions ministérielles du 11 février 2022 afin de préciser explicitement que cette première période complémentaire court du 30 novembre 2021 au 30 novembre 2026.

Cette précision revêt une portée juridique importante. Contrairement à une interprétation qui aurait pu laisser croire à une nouvelle extension de cinq années accordée en 2026, les textes confirment que la prolongation était déjà acquise depuis 2021 et qu’elle arrive désormais à échéance à la fin du mois de novembre prochain.

Cette clarification intervient dans un contexte où le Maroc poursuit le renforcement de l’attractivité de son domaine minier et pétrolier. La stabilité des contrats et la sécurité juridique constituent des éléments déterminants pour les opérateurs internationaux engagés dans des projets d’exploration à forte intensité capitalistique.

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Le modèle marocain repose sur une coopération étroite entre l’ONHYM et les partenaires privés internationaux. Selon les données de l’Office, le Royaume dispose de plusieurs bassins sédimentaires terrestres et offshore encore faiblement explorés, laissant entrevoir un potentiel géologique qui continue d’attirer des compagnies internationales malgré un contexte mondial marqué par une plus grande sélectivité des investissements dans l’exploration.

La stratégie énergétique nationale vise ainsi à diversifier les ressources du pays tout en renforçant la sécurité d’approvisionnement, alors que le Maroc demeure fortement dépendant des importations d’énergie fossile.

Le projet gazier d’Anchois reste au cœur des attentes

Les permis Lixus Offshore concentrent une attention particulière depuis la découverte du gisement gazier d’Anchois, situé au large de Larache.

Les précédentes campagnes d’exploration menées par Chariot et l’ONHYM ont permis d’identifier des ressources gazières susceptibles d’alimenter le marché domestique. Les partenaires poursuivent depuis plusieurs années les travaux destinés à confirmer le potentiel commercial du projet et à préparer son développement.

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Pour le gouvernement, l’enjeu dépasse la seule découverte d’hydrocarbures. Le développement d’une production nationale de gaz pourrait accompagner l’essor industriel du Royaume, soutenir les besoins croissants des centrales électriques et contribuer à la compétitivité de secteurs fortement consommateurs d’énergie.

Cette orientation s’inscrit dans la feuille de route nationale qui prévoit également le développement des infrastructures gazières, notamment le terminal de gaz naturel liquéfié (GNL) et le réseau gazier national, parallèlement au projet de gazoduc Afrique-Atlantique.

Un avenant qui actualise la gouvernance du partenariat

Les arrêtés s’appuient sur l’avenant n°3 à l’accord pétrolier Lixus Offshore, signé le 2 décembre 2025 entre l’ONHYM, Chariot Oil & Gas Holdings (Morocco) Limited et Chariot Offshore Gas Limited, présentée dans le texte comme étant anciennement Energean Morocco Limited.

Cet avenant, approuvé le 3 avril 2026 par les ministres chargées de l’Énergie et des Finances, officialise l’intégration de cette nouvelle dénomination dans le dispositif contractuel.

Le Bulletin officiel ne détaille toutefois ni la nouvelle répartition des participations, ni les engagements financiers ou techniques des partenaires, limitant la portée de cette publication aux aspects juridiques de la concession.

Le dossier Lixus illustre l’évolution progressive de la stratégie énergétique marocaine. Si les énergies renouvelables demeurent le principal pilier de la politique nationale, le Royaume continue de soutenir l’exploration des ressources gazières susceptibles de renforcer sa souveraineté énergétique.

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Selon le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, le Maroc poursuit une politique de diversification combinant développement des énergies renouvelables, infrastructures gazières et valorisation des ressources nationales. De son côté, l’ONHYM souligne régulièrement que l’exploration demeure une activité de long terme, caractérisée par un niveau élevé de risque géologique mais également par un potentiel significatif dans les bassins encore peu explorés.

L’échéance du 30 novembre 2026 constitue désormais une étape importante. Toute poursuite des activités sur les permis Lixus Offshore I et II nécessitera un nouveau fondement juridique, qu’il s’agisse d’une nouvelle prolongation, d’une évolution vers une phase d’exploitation en cas de décision d’investissement ou d’une réorganisation du partenariat. La publication des arrêtés assure, d’ici là, la continuité juridique d’un projet qui reste l’un des principaux actifs gaziers offshore du Royaume.