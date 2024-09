Exploration gazière: Chariot annonce la présence de réservoirs de gaz dans son puits Anchois-3

Le navire Stena Forth, qui effectuera les opérations de forage sur le puits Anchois-3, au large de Larache, dont la licence est détenue par la compagnie britannique Chariot Limited.

Les premiers résultats des opérations de forage lancées le 20 août par Chariot dans son puits Anchois-3, dont les réserves sont estimées à 213 milliards de pieds cubes de gaz naturel, sont encourageants. Dans un communiqué publié le 11 septembre, la compagnie britannique annonce la présence de réservoirs de gaz dans ce gisement de sa licence Lixus Offshore, au large de Larache, détenu conjointement par le groupe Energean (45% des parts), Chariot (30%) et l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM, 25%).

«Les opérations sur le trou principal sont en cours, conformément au plan opérationnel. L’interprétation préliminaire indique la présence de réservoirs de gaz dans les sables B, ce qui constitue un objectif d’appréciation du puits», indique le communiqué, précisant que des travaux plus détaillés seront nécessaires pour comprendre l’impact de ces premiers résultats.

Chariot indique en outre que les opérations de forage se poursuivent afin d’évaluer les objectifs d’exploration et d’appréciation de couches plus profondes. «L’objectif principal du trou pilote initial était d’évaluer le potentiel d’exploration à la hausse des réservoirs du prospect d’Anchois Footwall qui ont été trouvés, mais sont interprétés comme contenant de l’eau. Ce trou a été bouché et abandonné avant de procéder au forage du trou principal. D’autres mises à jour seront fournies le cas échéant», conclut le communiqué de Chariot.