Gaz naturel: Chariot lève 6,1 millions de livres sterling pour développer ses activités au Maroc

Chariot va accélérer le développement de ses projets gaziers au Maroc. Dans un communiqué publié le 19 juillet, la compagnie britannique annonce une levée de fonds de 6,1 millions de livres sterling (environ 78 millions de dirhams). Un montant qui sera utilisé pour faire progresser ses plans de commercialisation de gaz naturel au Maroc, effectuer un test d’écoulement sur sa licence onshore Loukos, prévu pour le troisième trimestre 2024, et avancer vers une décision finale d’investissement pour son puits Anchois-Est, dont le forage devrait débuter en août prochain en partenariat avec l’entreprise Energean.

D’après l’entreprise, ce montant servira aussi à renforcer son bilan et valoriser son portefeuille de projets. «Chariot a un certain nombre de catalyseurs clés à venir au cours des prochains mois, qui ont le potentiel de transformer le profil de croissance de l’entreprise. La prochaine étape pour notre zone offshore est le forage et les tests du puits Anchois-Est au large du Maroc, en partenariat avec Energean, qui commenceront à la mi-août», a déclaré Adonis Pouroulis, PDG de Chariot.

Développer la commercialisation de gaz naturel

Avant d’ajouter: «Avec ce puits à objectifs multiples, nous cherchons à intensifier le développement du projet gazier d’Anchois en testant deux sables gazeux non forés, avec le potentiel d’augmenter les ressources du champ de 60 %, et de passer à une décision finale d’investissement aussi rapidement que possible.»

Lire aussi : Gaz naturel: Chariot signe un accord de commercialisation avec Vivo Energy

Selon Adonis Pouroulis, le test d’écoulement du puits OBA-1 sur la licence Loukos influencera également le programme de forage onshore de son entreprise, qui cherche à «débloquer et à développer une opportunité commerciale précoce dans ce domaine», grâce à son partenariat récemment annoncé avec Vivo Energy.

Le 20 mai dernier, la compagnie britannique Chariot avait annoncé le début du forage du puits OBA-1 sur le gisement gazier Dartois, situé dans le bassin du Gharb, entre Kénitra et Larache, et dont les ressources récupérables sont estimées à 12 milliards de pieds cubes (environ 340 millions de mètres cubes).