Gaz naturel: Chariot signe un accord de commercialisation avec Vivo Energy

Le projet gazier Loukos Onshore, situé dans le bassin du Gharb, entre Kénitra et Larache, exploité par la compagnie britannique Chariot.

La compagnie britannique Chariot Limited a signé un accord avec Vivo Energy pour la commercialisation future potentielle de gaz naturel de la licence Loukos Onshore au Maroc, ont indiqué les deux partenaires dans un communiqué. L’objectif de cette convention est de définir les prochaines étapes de la mise en œuvre d’une activité gaz-industrie, d’une part à travers l’approvisionnement en gaz domestique, et d’autre part via la mise en place d’un partenariat midstream (de transport et de stockage) de gaz naturel comprimé (GNC) pour répondre aux besoins énergétiques de l’industrie marocaine.

Cet accord tourne autour de trois principaux termes. Pour le premier, Chariot prévoit de vendre des volumes initiaux avoisinant les 30 millions de mètres cubes (m3) par an à l’entité dédiée pour la commercialisation du GNC, dans le cadre d’un accord de vente de gaz à long terme provenant de la future production potentielle de Loukos Onshore.

Le deuxième terme stipule que Vivo Energy entend concevoir, financer, construire et exploiter une usine de GNC et un réseau de distribution pour transporter du gaz sous forme de GNC provenant de diverses sources vers des clients industriels existants et nouveaux au Maroc. S’agissant du troisième terme, cette activité de GNC serait opérée et développée par une entité dédiée dont Chariot pourrait détenir jusqu’à 49 % des parts.

Les deux partenaires prévoient d’avancer désormais sur les accords de vente de gaz, du transport et stockage et les accords connexes. «Bien qu’il n’y ait aucune garantie que cela se traduira par des accords définitifs, les parties poursuivent leurs travaux en vue de cette nouvelle étape et des mises à jour seront communiquées en temps requis», précisent-ils.

Licence Loukos : les ressources en cours d’évaluation

«Ce projet sera piloté en coordination avec notre partenaire en amont, l’ONHYM, et se concentrera dans un premier temps sur les marchés existants. Cela permettra également de tirer parti de notre production de gaz pour soutenir un développement plus large de l’infrastructure nécessaire pour le conditionnement et le transport de GNC de Vivo Energy», a commenté Pierre Raillard, directeur général de Chariot Maroc.

Et d’ajouter: «Dans le cadre d’un éventuel partenariat midstream, Chariot pourrait être directement associé non seulement aux ventes de Loukos, mais également aux revenus de la distribution de gaz dans le pays à partir d’un plus grand nombre de sources».

Chariot, qui exploite la licence Loukos, a récemment achevé sa première campagne de forage dans le cadre de cette licence et passe actuellement à la planification des opérations de test de débit du puits OBA-1.Les données recueillies lors de la campagne de forage et les données sismiques 2D et 3D récemment retraitées sont en cours d’intégration en vue d’évaluer ces ressources potentielles, poursuit le communiqué.