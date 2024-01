Chariot optimiste pour ses projets gaziers au Maroc

Programme chargé pour Chariot Limited au Maroc cette année. La compagnie britannique d’exploration gazière vient de partager ses perspectives pour ses licences Loukous et Lixus, indique le quotidien L’Economiste dans son édition du mardi 30 janvier.

Sur la première licence, détenue à 75% par Chariot et à 25% par l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM), la firme envisage de démarrer une campagne de forage à la fin de ce premier trimestre. La junior a d’ailleurs bien avancé dans la planification de ce projet de forage en signant un contrat avec Star Valley Drilling, pour la mise à disposition de l’appareil de forage (StarValley 101) déjà opérationnel sur un autre projet au Maroc.

Elle révèle, en outre, qu’elle devrait bientôt obtenir l’approbation du permis environnemental pour un maximum de 20 puits couverts par cette licence. Ce qui lui permettrait plus d’efficacité lors de ses futures campagnes de forage.

Le prospect désigné comme première cible de forage a été baptisé (Gaufrette), un gisement potentiel situé en amont de découvertes antérieures de gaz, présentant des caractéristiques techniques similaires à celles qui ont été relevées dans d’autres opérations concluantes de la firme au Maroc. «La réussite de ce projet permettra de confirmer plusieurs cibles à potentiel similaire totalisant 26 milliards de pieds cubes aux meilleures estimations de ressources potentielles (estimations internes préliminaires)», lit-on.

Pour sa part, le prospect baptisé Dartois a été classé comme la deuxième cible de forage la plus probable. Situé dans le prolongement d’un gisement historique qui a révélé l’existence de gaz, ce prospect pourra confirmer, ou pas, l’intérêt d’une série de gisements potentiels dont les réserves sont estimées à plus de 20 milliards de pieds cubes complémentaires, sur la base des meilleures estimations internes préliminaires de la firme.

D’autres cibles de forage ont été identifiées et seront traitées après ces deux gisements potentiels, après la fin du processus de leur évaluation. «Le calendrier précis et définitif de la campagne de forage, lui, dépendra de la disponibilité de l’unité de forage», précise Chariot.

Concernant la licence Lixus, détenue par Energean (45%), Chariot (30%) et l’ONHYM (25%) et située au large de Larache, la compagnie annonce son objectif de dépasser un milliard de pieds cubes de gaz sur son projet Anchois, contenant les puits Anchois-1 et Anchois-2. Des négociations sont en cours à ce propos, avec ses partenaires, pour la plateforme de forage offshore ainsi que les services de forage et de test prévus pour cette année.

«Le forage sur le gisement d’Anchois, plus tard cette année, sera une étape clé pour déterminer la possibilité d’étendre ce développement. Nous travaillons de concert avec nos nouveaux partenaires Energean sur tous les chantiers nécessaires pour permettre une décision finale d’investissement le plus rapidement possible», explique Adonis Pouroulis, PDG de Chariot.