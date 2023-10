Étude environnementale: Chariot obtient le feu vert de la tutelle pour son projet gazier d’Anchois

Dans un communiqué diffusé ce mardi 31 octobre, la firme britannique Chariot a annoncé l’obtention de l’approbation du ministère de la Transition énergétique et du Développement durable de son étude d’impact environnemental pour le projet gazier d’Anchois au large de Larache.

Cette étude a été menée sur une période de 12 mois, durant laquelle une enquête publique a eu lieu dans quatre provinces. Le rapport final définit les mesures de planification, d’atténuation et de surveillance à suivre pendant la construction de la plateforme et la production de gaz naturel.

Lire aussi : Exploration gazière: Chariot décroche une nouvelle licence au Maroc

L’étude environnementale, valable pour une durée de cinq ans, intègre les recommandations du Comité national de l’environnement et couvre tous les aspects du développement du projet d’Anchois, y compris les futurs puits et l’infrastructure en mer, l’installation centrale de traitement et la liaison avec le gazoduc Maghreb-Europe.

«L’obtention de cette approbation est une étape clé pour le développement du projet d’Anchois (…). Nous nous engageons pleinement à développer ce projet conformément aux meilleures pratiques énoncées dans le rapport», a déclaré Pierre Raillard, directeur pays de Chariot au Maroc.

Lire aussi : Chariot s’associe à Vivo Energy pour la distribution de gaz naturel aux clients industriels au Maroc

Au-delà du gisement gazier d’Anchois, Chariot a obtenu en août dernier une nouvelle licence d’exploration nommée «Loukkos Onshore». Dans cette concession, la compagnie détient 75% des participations, à travers sa filiale Chariot Limited, les 25% restants revenant à l’ONHYM.

Cette zone, qui couvre une superficie approximative de 1.372 km2, est adjacente à ses deux licences offshore, en l’occurrence Lixus, contenant son projet gazier d’Anchois, et celle de Rissana. D’après l’entreprise, cette concession lui permettra d’étendre ses activités de prospection dans le Royaume, dans la perspective future d’approvisionner en gaz les industries nationales.