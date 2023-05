Chariot s’associe à Vivo Energy pour la distribution de gaz naturel aux clients industriels au Maroc

Pierre Raillard, DG de Chariot Maroc, et Peyami Oven, le DG de Vivo Energy Maroc, lors de la signature d'un partenariat pour le développement de la chaîne de valeur du gaz naturel au Maroc.

Dans un communiqué diffusé ce mardi 2 mai, la firme britannique Chariot a annoncé la conclusion d’un accord de partenariat avec Vivo Energy pour la création d’une joint-venture pour la distribution du gaz naturel aux clients industriels marocains. Le partenariat aboutira ainsi à la création d’une entité ad hoc, détenue conjointement par les deux entreprises et destinée à l’achat, au transport et à la distribution de gaz naturel aux clients industriels marocains.

Chariot, société britannique d’exploration pétrolière et gazière, détient à hauteur de 75% le permis d’exploration Lixus Offshore, au large de Larache (les 25% restants sont détenus par l’ONHYM). Quant à Vivo Energy, société de production, distribution et commercialisation de produits pétroliers basée au Pays-Bas et à l’actionnariat essentiellement britannique, elle est titulaire exclusive de la licence pour la commercialisation des produits Shell en Afrique.

«Nous sommes ravis de nous associer à Vivo Energy, qui a une présence importante au Maroc et sur le continent africain, pour développer et fournir un approvisionnement à long terme en gaz naturel dans un secteur industriel en pleine croissance du pays», a déclaré à l’occasion Adonis Pouroulis, PDG de Chariot.

Le partenariat entre Chariot et Vivo Energy prévoit également la mise en place d’un contrat de vente de gaz à long terme d’une partie de la production future du champ gazier d’Anchois, au large de Larache. «L’importante demande de gaz industriel au Maroc, à laquelle ce partenariat répondra, soutient la viabilité commerciale du projet Anchois. Cet accord confirme la priorité accordée par Chariot au marché marocain de l’énergie et élargit nos autres négociations commerciales autour des futurs prélèvements de gaz du champ gazier d’Anchois», a précisé le PDG de Chariot.