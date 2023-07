Exploration gazière: la britannique Chariot lève 15 millions de dollars pour financer une nouvelle licence au Maroc

Le Britannique Chariot souhaite élargir ses bases au Maroc. Dans un communiqué publié ce mardi 11 juillet, l’entreprise cotée à la Bourse de Londres annonce avoir levé 15 millions de dollars pour financer une nouvelle licence au Maroc.

Ces fonds seront investis dans le forage à terre, à court terme, et dans la planification du développement de ce nouveau gisement dont l’attribution est imminente. La compagnie prévoit également de lever 3 millions de dollars supplémentaires dans le cadre de cette future prospection.

«Je tiens à remercier tous nos actionnaires existants et nouveaux d’avoir soutenu cette levée de fonds et nous nous réjouissons de la participation de nos investisseurs particuliers par le biais de l’offre publique d’achat», a déclaré Adonis Pouroulis, PDG de Chariot.

«D’autres activités offshore»

«Nous sommes impatients de présenter notre programme de forage sur la nouvelle licence marocaine onshore, qui doit être attribuée, ainsi que sur notre processus de partenariat, sur d’autres activités offshore et sur d’autres développements d’entreprise générateur de valeur pendant le reste de l’année 2023 et au-delà», poursuit-il.

Pour rappel, Chariot exploite déjà le projet gazier offshore Anchois au large Larache. L’entreprise avait signé, le 12 décembre 2022, un accord avec l’Office national des hydrocarbures et des mines (Onhym) et l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) pour la vente à long terme du gaz produit à Anchois, sur une durée de dix ans.