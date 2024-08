Potentiel gazier: Chariot passe à la vitesse supérieure

Les opérations de forage du puits Anchois-3 viennent de débuter, marquant une étape importante dans le projet gazier au large des côtes marocaines. C’est ce que relève le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du vendredi 23 août. Et de préciser que le navire Stena Forth a commencé par un forage pilote qui permettra d’évaluer le potentiel du prospect Anchois, une zone jusqu’alors non explorée, située à l’est du champ principal.

«L’objectif est de déterminer la présence de ressources gazières dans cette formation spécifique, connue sous le nom de formation O, où les estimations préliminaires suggèrent un potentiel de 170 milliards de pieds cubes (Bcf) de gaz naturel», lit-on.

Une fois ce premier objectif atteint, un forage directionnel permettra d’intercepter et d’évaluer plus en profondeur les sables gaziers déjà prouvés dans la partie est du champ principal. Cette zone possède des ressources de «catégorie 2C», désignant des volumes de ressources considérées comme probables, estimées à 637 Bcf, ce qui en fait une cible prioritaire pour Energean et ses partenaires, notamment Chariot limited, qui détient une participation de 30% dans la licence offshore Lixus, aux côtés de l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM) avec 25%, et d’Energean (45%).

«Le forage et les essais subséquents du puits Anchois-3 devraient prendre environ deux mois. La société britannique d’énergie de transition a confirmé qu’elle couvrira tous les coûts associés à cette opération de forage», indique le quotidien.

Le mois dernier, Chariot Oil & Gas a annoncé la réussite d’une souscription et d’un placement sursouscrit, levant des recettes nettes de 6,4 millions de dollars. Ces fonds renforceront le bilan de Chariot, permettant de sécuriser une nouvelle opportunité de grande envergure, avec un potentiel de plusieurs milliards de barils, et d’avancer dans la commercialisation du gaz onshore au Maroc.

Le puits Anchois-3 ne se limitera pas à ces deux premiers objectifs. Le navire Stena Forth s’attaquera ensuite à des horizons plus profonds avec le prospect Anchois North Flank et cherchera à réduire les risques associés au prospect Anchois South Flank. Selon les estimations, cette zone contient environ 170 milliards de pieds cubes de gaz naturel.

Le projet constitue une étape clé pour atteindre l’indépendance énergétique tant recherchée par le Royaume. «L’importance de ce projet pour le Maroc ne saurait être sous-estimée. En effet, non seulement il renforce la position du pays dans le secteur de l’énergie, mais il est également susceptible de réduire sa dépendance aux importations énergétiques coûteuses», lit-on encore.