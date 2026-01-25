Hydrocarbures: l’américain Murphy Oil mise sur le potentiel offshore du Maroc

Amina Benkhadra, DG de l’ONHYM, recevant les dirigeants du groupe américain Murphy Oil Corporation.

L’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM) et la société américaine Murphy Morocco Oil Co., Ltd. ont procédé, le 22 janvier 2026, à la signature d’un accord portant sur l’exploration d’hydrocarbures en offshore atlantique marocain.

L’accord a été signé par Amina Benkhadra, directrice générale de l’ONHYM, et Christopher C. Olson, vice-président de Murphy Oil Corporation, maison mère de Murphy Morocco Oil Co., Ltd., lors d’une cérémonie officielle.

Ce partenariat concerne la zone dite «Gharb Deep Offshore», située au large de la côte atlantique. Le périmètre couvre dix permis d’exploration pour une superficie totale de 16.989,9 km², traduisant l’ampleur et l’ambition de ce nouveau projet.

Filiale à 100% de Murphy Oil Corporation, Murphy Morocco Oil Co., Ltd. représente l’un des acteurs indépendants majeurs de l’industrie pétrolière et gazière américaine. Le groupe est présent dans plusieurs régions du monde et dispose d’une solide expérience dans l’exploration et la production d’hydrocarbures.

La signature de cet accord témoigne de l’intérêt soutenu des investisseurs étrangers pour le potentiel offshore du Maroc, notamment dans un contexte de recherche de nouvelles sources d’énergie.