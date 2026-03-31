Gitex Africa 2026: Marrakech en vitrine d’un écosystème numérique en pleine accélération

De gauche à droite: Amine El Mezouari, directeur général de l'Agence de développement du digital (ADD), Amal El Fallah Seghrouchni, ministre déléguée de la Transition numérique et de la réforme de l’Administration, et Trixie LohMirmand, CEO de Kaoun International, organisateur principal de GITEX Africa Morocco.

La quatrième édition de Gitex Africa, rendez-vous majeur de l’économie numérique et de l’innovation technologique sur le continent, se tiendra du 7 au 9 avril 2026 à Marrakech. L’événement, désormais considéré comme la plus grande plateforme tech et startups en Afrique, s’annonce en forte montée en puissance, avec la participation attendue de 300 startups, soit une progression de 50% par rapport à l’édition précédente.

Lors d’une conférence de presse, Amal El Fellah Seghrouchni, ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la réforme de l’administration, a souligné l’ampleur de cette édition, qui réunira plus de 1.450 exposants ainsi que plus de 400 investisseurs, représentant un portefeuille global dépassant les 350 milliards de dollars. Le salon devrait également attirer plus de 50.000 visiteurs, issus de 130 pays, couvrant l’Afrique, l’Europe, mais aussi des marchés stratégiques tels que la Chine et les États-Unis.

Au-delà de son envergure, Gitex Africa 2026 entend se positionner comme un catalyseur des transformations digitales, avec un accent particulier mis sur l’intelligence artificielle. «En 2025, près de 40% des entreprises présentes travaillaient déjà sur des solutions basées sur l’IA. Cette année, nous allons renforcer davantage cet axe, dans la mesure où l’intelligence artificielle constitue un levier structurant de transformation économique et sociale à l’échelle mondiale», a précisé la ministre.

L’événement se veut également un accélérateur de croissance pour l’écosystème startup africain. À cet égard, Amal El Fellah Seghrouchni a mis en avant le parcours de la startup marocaine Yakeey, révélée lors d’une précédente édition du Gitex, et qui a récemment bouclé une levée de fonds de plus de 15 millions de dollars en Série A, notamment auprès de l’International Finance Corporation (IFC) et d’autres investisseurs internationaux. Spécialisée dans la digitalisation des transactions immobilières, la jeune pousse s’impose aujourd’hui comme un acteur en forte expansion sur le marché africain de la proptech.

«Il s’agit là d’un signal fort de l’attractivité du Maroc en tant que hub technologique régional, capable de capter des investissements structurants et de faire émerger des champions africains», a souligné la ministre.

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De son côté, le directeur général de l’Agence de développement du digital (ADD), Amine Mezouari, a détaillé les objectifs stratégiques de ce rendez-vous, mettant en avant les progrès enregistrés par le Royaume en matière de transformation digitale, d’infrastructures technologiques et de structuration de l’écosystème entrepreneurial.

Organisé par le Dubaï World Trade Centre, en partenariat avec les autorités marocaines, Gitex Africa s’inscrit dans une dynamique continentale marquée par une accélération sans précédent de l’économie numérique. Selon les projections, celle-ci devrait atteindre près de 2.900 milliards de dollars à l’horizon 2030, confirmant le rôle croissant de l’Afrique comme moteur de la croissance digitale mondiale.

Dans ce contexte, le Maroc entend capitaliser sur ses atouts pour consolider son positionnement en tant que plateforme d’innovation et d’investissement à l’échelle africaine, au croisement des flux technologiques et financiers internationaux.