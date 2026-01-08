Le Maroc, nouvel eldorado des franchises internationales

Le Maroc s’impose aujourd’hui comme une destination de choix pour les franchises internationales, attirant des enseignes européennes, américaines et asiatiques en quête de nouveaux marchés. «Cette attractivité s’explique par un ensemble de facteurs stratégiques: la proximité géographique avec l’Europe, une population de plus de 37 millions d’habitants et l’accueil de près de 20 millions de touristes chaque année», écrit le quotidien L’Économiste dans son édition du vendredi 9 janvier. À cela s’ajoute un dynamisme urbain notable dans des villes comme Casablanca, Rabat, Tanger, Fès, Marrakech, Agadir, Essaouira ou encore Dakhla, où de nouveaux quartiers commerciaux et centres de loisirs voient le jour.

«Actuellement, le Maroc est dans le Top of Mind des marques internationales et des destinations de franchises», souligne Mohamed El Fane, président de la Fédération marocaine de la franchise (FMF), cité par L’Économiste. L’émergence d’une classe moyenne et la forte proportion de jeunes consommateurs renforcent encore le potentiel économique du pays, offrant un marché prêt à accueillir de nouveaux concepts.

Les grands événements internationaux programmés sur le sol marocain, tels que la Coupe du monde 2030, la CAN 2025 ou le GITEX Africa, sont autant de facteurs qui incitent les investisseurs à se positionner dès maintenant. Les secteurs concernés sont variés: distribution, technologie, logistique, services, prêt-à-porter, loisirs, mais également fintech, e-commerce et cybersécurité, des domaines où les opportunités se multiplient. Dans la restauration rapide et les coffee shops, la demande est en forte croissance, tout comme dans les salles de fitness et les espaces de bien-être, où Casablanca connaît une explosion de la fréquentation. «Le commerce de détail, notamment le prêt-à-porter, reste également un secteur porteur, confirmant la vitalité du marché marocain auprès des investisseurs étrangers», lit-on dans L’Économiste.

Cependant, l’implantation d’une franchise ne s’improvise pas. De nombreuses enseignes, séduites par l’attrait du marché, ferment prématurément faute d’une préparation rigoureuse. Selon la FMF, plusieurs étapes sont indispensables avant de se lancer: réaliser une étude de marché approfondie et un business plan solide, choisir un concept adapté aux besoins locaux, analyser le tissu économique et social et identifier le meilleur emplacement. La dimension financière est également cruciale, avec un apport personnel recommandé d’au moins 30% et une connaissance des mécanismes de financement, des subventions et des options d’actionnariat disponibles.

Le choix de la ville, du quartier et du local commercial est déterminant pour assurer la visibilité et la fréquentation de la franchise. La négociation d’un bail commercial doit être minutieuse, et l’emplacement choisi, centre-ville ou zone commerciale animée, doit correspondre au type d’activité. Le contrat de franchise, qui fixe les obligations envers le franchiseur et les clauses spécifiques, nécessite une lecture attentive, et il est conseillé de demander le document d’informations précontractuel (DIP) au moins un mois avant la signature. La formation des équipes, la maîtrise des pratiques commerciales et marketing ainsi que la connaissance des produits ou services proposés complètent ce processus.

Parmi les erreurs fréquentes figurent la sous-estimation des coûts d’implantation et des charges afférentes, ainsi que la négligence des clauses contractuelles. «Ces écueils peuvent compromettre la pérennité de l’enseigne, d’où l’importance de recourir à des experts locaux ou à des consultants spécialisés pour sécuriser le projet», souligne L’Économiste.

La tendance actuelle, selon Mohamed El Fane, met en lumière une nouvelle vague de franchises internationales qui investissent dans des secteurs diversifiés : santé, recrutement, fitness, restauration, hôtellerie, accessoires, retail, change et transfert d’argent. Le Maroc attire désormais des concepts venus d’Asie, notamment de Corée du Sud, du Japon, de Chine ou du Vietnam, un phénomène inédit qui confirme son positionnement comme une destination incontournable pour les franchises dans la région.