En images: c’est parti pour la 12ème édition du Blad Expo, une première à El Aroui

Initiée du 16 mai au 6 juin prochain, cette manifestation tend à mettre en valeur et à promouvoir les potentialités productives du Maroc, et à créer des espaces d’échange d’expériences ainsi que d’orientation et de conseil des entreprises et des coopératives.

Organisée en partenariat avec la Maison de l’artisan et la commune d’El Aroui, cette édition connaît la participation de nombreux exposants venus de diverses régions du Royaume, notamment les provinces du Sud. Elle comprend aussi une série des rencontres thématiques, des ateliers parallèles dans le domaine de l’artisanat animés par des professionnels et des maîtres-artisans, dans le but de mettre en valeur les produits nationaux, renforcer leur rayonnement et encourager leur commercialisation en ligne.

Dans ce contexte, il a été procédé à l’annonce de la création d’une plateforme électronique de suivi des coopératives et des associations.

Le choix porté sur la ville d’ El Aroui pour accueillir cette édition s’inscrit dans le cadre des efforts visant à élargir le réseau géographique des activités de l’association, attirer de nouveaux visiteurs et inciter la population locale à s’impliquer dans le développement économique et touristique de la ville et de la région.

La 12ème édition du Blad Expo s’inscrit également dans la continuité des nombreuses activités organisées précédemment par l’association Union pour les Marocains du monde, dont la plus récente est l’exposition internationale initiée durant le mois de juin dernier à Bruxelles.