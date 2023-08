Les produits des terroirs du Maroc, d’immenses richesses

Le potentiel est énorme: Les Inspirations Eco en rend compte, ce mardi 15 août.

Pour le quotidien, la production annuelle des produits des terroirs du Maroc est à même de dépasser les 2 millions de tonnes, pouvant générer un chiffre d’affaires avoisinant 14 milliards de dirhams par an.

«Actuellement, plus de 5.000 groupements de producteurs, constitués de coopératives, GIE et unions, opèrent dans ce secteur, regroupant plus de 70.000 adhérents, dont plus de 40% de femmes», explique l’article.

Très peu investie il y a un certain temps, ces filières ont connu une forte impulsion avec le Plan Maroc Vert.

La stratégie sectorielle a permis de multiplier les associations et les coopératives opérant dans ces activités.

Ces groupements ont pour objectif d’organiser les exploitants pour augmenter la quantité de la production et améliorer la qualité des produits.

Il faut dire que le secteur présente une offre-produit large et parfois inédite, avec laquelle le pays peut se distinguer à l’échelle internationale.

Certains produits des terroirs du Maroc ont une excellente renommée mondiale, dont l’huile d’argan du Souss, le safran de Taliouine, les dattes Al Majhoul d’Erfoud, l’huile de figues de Barbarie de Sidi Ifni ou certains miels de l’Atlas.

Chaque région du Maroc dispose d’un potentiel réel, avec des qualités qui lui sont spécifiques, particulièrement les zones qui n’ont pas été envahies par l’agriculture moderne où les modes de production traditionnels persistent encore.

Désormais, il est question de maîtriser les circuits des chaînes de distribution, particulièrement au niveau de la commercialisation, où les intermédiaires, les revendeurs et autres grossistes bénéficient de la plus grande marge. Alors que les exploitants, dont la plupart sont de petits producteurs, se retrouvent, eux, avec peu.

En vue d’asseoir la notoriété des exploitants de produits de terroir à l’échelle internationale, l’Agence de développement agricole (ADA) a lancé plusieurs chantiers qui permettent de faciliter l’accès aux différents marchés.

Elle a mis en place l’appellation «Terroirs du Maroc», un label collectif garantissant l’origine géographique et le respect des exigences légales et règlementaires (traçabilité, étiquetage et conditions d’hygiène).

Le comité d’homologation d’usage de cette distinction a octroyé des autorisations à des centaines de produits des terroirs émanant de nombreux producteurs et/ou conditionneurs répartis dans les différentes régions du Royaume.