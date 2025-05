Déficit commercial en constante hausse: les causes expliquées par l’économiste Driss Effina

Résistant aux mesures mises en place afin de l’atténuer, le déficit commercial du Royaume n’a de cesse de s’accentuer. Ainsi, au cours des cinq dernières années, il a presque doublé, passant de 159,7 milliards de dirhams à plus 306,4 MMDH, selon l’Office des changes.

Une tendance qui persiste puisque ce déficit s’est creusé de près de 17%, s’élevant à 71,63 MMDH au cours des trois premiers mois de 2025 par rapport à la même période de l’année dernière, avec une progression des importations (6,9%) nettement plus rapide que celles des exportations (1,5%). Par conséquent, le taux de couverture des importations par les exportations a perdu 3,3 points, reculant ainsi à 61,8%.

Quels sont les principaux facteurs expliquant ce déséquilibre chronique de la balance commerciale?

Selon Driss Effina, professeur d’économie à l’Institut national de statistiques et d’économie appliquée et président du Centre indépendant des analyses stratégiques, interrogé par Le360, la première raison réside dans le manque de compétitivité observé chez les entreprises marocaines qui peinent à s’imposer sur le marché international.

Il explique qu’en dehors de certaines sociétés qui consentent un effort important à l’exportation, le tissu entrepreneurial national est constitué, en grande partie, de deux catégories d’entreprises: celles qui sont tributaires de la commande publique et d’autres opérant dans l’importation et la revente sur le marché national.

C’est d’ailleurs cette réalité qui fait que l’économie nationale n’a pas pu pleinement profiter des accords de libre-échange (ALE) que le Maroc a signés avec ses différents partenaires, selon notre interlocuteur.

Balance commerciale des biens en millions de dirhams (Source: Office des changes).

2020 2021 2022 2023 2024 Transactions globales 685.950 857.976 1.166.053 1.145.961 1.217.614 Importations 422.861 528.571 737.441 715.752 761.272 Exportations 263.089 329.405 428.612 430.209 456.342 Solde -159.772 -199.166 -308.829 -285.543 -304.930 Taux de couverture en % 62,2 62,3 58,1 60,1 59,9

Driss Effina considère, en fait, que si le Maroc enregistre des déficits commerciaux dans la majeure partie de ces accords de libre échange, ce n’est pas à cause de leur conception mais plutôt de leur mise en œuvre. Il explique qu’on ne peut pas compter sur des entreprises moins compétitives pour mettre à profit ces accords.

Il étaie son propos par le cas de l’accord de libre échange signé avec les États-Unis, lequel est, souligne-t-il, «totalement sous-exploité», alors qu’il constitue «une chance importante pour l’économie marocaine», surtout que nous sommes l’un des rares pays à l’échelle mondiale à avoir conclu un tel accord avec les États-Unis et le seul en Afrique.

Le deuxième facteur qui explique ce déficit commercial est, selon lui, la faiblesse du dirham. «Le fait d’importer davantage veut dire qu’on se permet, avec un dirham qui est soutenu d’une manière artificielle, de continuer à consommer des produits dont on n’a pas les moyens car le dirham ne reflète pas sa vraie valeur», indique-t-il.

Des stratégies mal conçues

«Avec ce déficit-là, le dirham doit normalement baisser en valeur, c’est-à-dire que, logiquement, les produits que nous consommons aujourd’hui doivent valoir des prix plus élevés», ajoute-t-il, notant que le déficit commercial est susceptible de s’atténuer avec un dirham moins faible.

Mais pourquoi ce déficit commercial persiste-t-il malgré les différentes stratégies nationales qui ont été élaborées dans les domaines de l’industrie et du commerce extérieur visant, entre autres, à l’atténuer?

«C’est parce que ces stratégies ont été mal conçues dès le départ», lance Driss Effina qui trouve, par ailleurs, totalement injustifié de faire appel à des cabinets internationaux qui ne sont pas imprégnés de la réalité marocaine pour l’élaboration de ces stratégies.

«Nous continuons toujours de reproduire les mêmes erreurs et nous en percevons le résultat aujourd’hui», martèle-t-il, en évoquant la nouvelle feuille de route du secteur du commerce extérieur pour la période 2025-2027, dévoilée par le ministère le mardi 6 mai 2025 et qui se fixe pour ambition de placer le commerce au service de la croissance et de l’emploi, d’encourager les exportations et de promouvoir le produit national.

Une feuille de route qui n’est pas du tout en mesure de permettre au Maroc de relever les grands défis que pose le contexte actuel mouvementé du commerce international, d’après Driss Effina.

«Si nous ne changeons pas d’approche, nous nous verrons contraints de prendre des décisions très graves à l’avenir», prévient-t-il.